Рабочий Союз Курьеров. Прошла встреча с депутатами. Намечается забастовка

7 декабря 2022 года состоялась встреча курьеров «Яндекс Еда» с депутатами от КПРФ Сергеем Обуховым (Госдума), Павлом Тарасовым и Евгением Ступиным (Мосгордума).

По итогам встречи депутаты обратились в защиту курьеров:

в «Яндекс Еду» — с предложением к компании рассмотреть требования курьеров из резолюции;

в Роструд — с требованием дать оценку отказу «Яндекс Еде» в заключении трудовых договоров с курьерами;

в Минюст — с просьбой оказать курьерам содействие в регистрации профсоюза.

А на 20-25 декабря "Рабочим Союзом Курьеров" запланирована большая забастовка.

Причины недовольства и требования достаточно просты. О них автору материала рассказывает один из представителей профсоюза Алибеков Нургазы:

Произошедшее год назад увеличение зоны доставки. Раньше курьеры знали свой район. Теперь им приходится постоянно пользоваться навигатором. Это замедляет работу. А в снег и дождь пользования навигатором вообще затруднено. Опоздал – штраф. Заказчик отказался взять остывший заказ – штраф ещё больше.

Ещё среди курьеров есть трудовые мигранты (граждане Узбекистана и Таджикистана), работающие по патенту. Патент даётся или на Москву или на область. А Яндекс при распределении заказов с административными границами Москвы и области не считается. В итоге курьеры, выполняя требования Яндекса, рискуют нарваться уже на проблемы с правоохранительными органами.

Мультизаказы. Автоприём заказов из разных районов, от которых тоже нельзя отказаться.

Вот типовой случай, произошедший несколько дней назад. Курьер получает мультизаказ одновременно из RFC и «Перекрёстка». Отказаться от мультизаказа нельзя. А в «Перекрёстке» запара и второй заказ удаётся получить только через 2 с половиной часа. Первый клиент от остывшего заказа отказывается. Курьеру штраф в 1300 рэ и блокада на 1 день. Особо уточню, что курьер в принципе не мог отвести первый заказ в паузе перед выдачей второго. Яндекс просто не давал ему адреса. Разобраться в ситуации? Понять, что курьер не виноват? Нет в Яндексе такой службы и такой опции. Яндекс привык рассматривать курьеров, как неограниченный бесплатный ресурс.

Штрафы. Про штрафы за опоздание было уже написано. Ещё есть штрафы за невыход на смену. Может, курьер заболел. Может, побился, упав с велосипеда, и не может выйти. Никого не волнует. Штраф 3000 рублей. Опоздал - каждую минуту по 6 рублей. Какие уважительные причины? Какие трудовые права? Когда у курьеров нет того, что трудовые права гарантирует.

А именно — Трудового договора. Начальство предпочитает считать курьеров самозанятыми. Это удобнее. Намного меньше отчислений в бюджет. Нет никакой ответственности перед работником (зафиксированной в Трудовом Кодексе). Это проблемы и граждан РФ и трудовых мигрантов. А у трудовых мигрантов из Киргизии отсутствие Трудового договора и работа в статусе самозанятого чревата проблемами с полицией. Вообще-то, их работа в статусе самозанятых в РФ — законна, но объяснить это полиции можно не всегда. Яндекс это волнует? Скорее, радует. Чем бесправнее работник, тем сложнее ему отстаивать свои трудовые права. А сейчас всё просто (для Яндекса). Не понравился кто-то, к примеру, активный участник протеста против произвола Алибеков Нургазы (и не только он) – и всё просто. Не надо никаких увольнений (кстати, незаконное увольнение можно обжаловать через суд, причём, успешно).

Заблокировали его курьерский аккаунт и все - «не знаем мы такого человека». Депутат госдумы от КПРФ Сергей Обухов запрос делал. Курс на «не было у нас таких» не меняется.

Ещё одна причина недовольства — снижение базового тарифа с 110 рублей до 70 рублей. Отметим два обстоятельства. Первое — стоимость жизни по нынешним временам и так растёт. А тут ещё и тариф проиндексировали в обратную сторону. Второе — данный тариф это не то, что курьеры получают за заказ. Эта некая базовая сумма, на основании которой, по какой то странной, непрозрачной для курьеров системе, высчитывается плата за заказ. Чаще всего итоговая плата меньше базовой суммы.

Сколько же курьеры получают в итоге?

Представитель Яндекса официально называет цифру — 120 тысяч в месяц. На самом деле, как поясняет Нургазы Алибеков, так зарабатывает только 1% курьеров. Их специально держат, чтобы мотивировать остальных. Средний месячный доход курьера — от 25 до 60 тысяч. И за эти деньги нужно ездить на велосипеде по 12 часов. Наезжая, по любой погоде, от 60 до 120 км.

На 20-25 декабря назначена забастовка. Требования:

1. Вернуть тариф 110 рублей

2. Уменьшить зону доставки до 2км

3. Отменить штрафы

4. Добавлять заказы в мультизаказ только по согласованию и платить за них полную ставку

5. Ввести дополнительную оплату при ожидании курьером заказа от 20 минут

6. Отменить автоприём заказов

7. Признать «Яндекс-Еда» работодателем и ввести обязательный Трудовой договор