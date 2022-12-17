Зеленский не возражает против долгой войны

Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом Путиным, но не видит в них смысла.

"Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним, но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", - сказал он в интервью французскому телеканалу LCI в пятницу.

Зеленский также скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Россией.

Естественно, если переговоров не будет, то накой нужен посредник? Не поспоришь.

Но вообще-то переговоры для того и существуют, чтобы разные точки зрения сводить к одному договору.

Но Зеленский высказался предельно четко - ему с Путиным договариваться не о чем. У них разные точки зрения, и они навряд ли изменятся.

Вывод простой - война на Украине будет продолжаться, пока не закончится. Год, два, десять лет - судя по характеру боевых действий, скорее десять, чем год. В истории России была Семилетняя война, в европейской истории были и Тридцатилетняя, и Столетняя.

Если считать от указа Турчинова от 2014 года, приказавшего применять тяжелую технику против гражданского населения на Донбассе, то война и так уже длится девятый год. Выходит, что она и так уже самая длинная война в русской истории. И ничего, всех устраивает...