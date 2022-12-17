Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленский не возражает против долгой войны

Опубликовано 17.12.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Зеленский не возражает против долгой войны

Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом Путиным, но не видит в них смысла.

"Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним, но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", - сказал он в интервью французскому телеканалу LCI в пятницу.

Зеленский также скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Россией.

Естественно, если переговоров не будет, то накой нужен посредник? Не поспоришь.

Но вообще-то переговоры для того и существуют, чтобы разные точки зрения сводить к одному договору.

Но Зеленский высказался предельно четко - ему с Путиным договариваться не о чем. У них разные точки зрения, и они навряд ли изменятся.

Вывод простой - война на Украине будет продолжаться, пока не закончится. Год, два, десять лет - судя по характеру боевых действий, скорее десять, чем год. В истории России была Семилетняя война, в европейской истории были и Тридцатилетняя, и Столетняя.

Если считать от указа Турчинова от 2014 года, приказавшего применять тяжелую технику против гражданского населения на Донбассе, то война и так уже длится девятый год. Выходит, что она и так уже самая длинная война в русской истории. И ничего, всех устраивает...

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Валерий Воробей написал 17.12.2022 11:20
Война продлится ровно столько, сколько протянет Путин. Учитывая, что все усилия российской медицины направлены на поддержание жизни этого кремлевского существа, то лет 20-30 война будет идти. В каком году путинщина сдаст Москву, другой вопрос
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
ООН раскалывается из-за Украины
ООН раскалывается из-за Украины
16.12.2022
На смерть первого и последнего польского космонавта
На смерть первого и последнего польского космонавт...
14.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Остров Крым" на Дальнем Востоке (2)
Европейские парламенты начали мерзнуть (1)
Установлен прожиточный минимум в новых областях РФ (1)
Зеленский не возражает против долгой войны (1)
Рабочий Союз Курьеров. Прошла встреча с депутатами. Намечается забастовка (0)
Киссинджер предложил поделить Украину по справедливости (5)
О релятивизме по-крестьянски (2)
ООН раскалывается из-за Украины (0)
О преступниках и депутатах (6)
Братания как маркер типа войны (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss