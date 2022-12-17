Установлен прожиточный минимум в новых областях РФ

Размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рубля, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

В 2023 году коэффициент составит для ДНР и ЛНР 0,78, а для Запорожской и Херсонской областей - 0,81.

С 2024 года для Донецкой и Луганской Народных Республик коэффициент составит 0,94 от федерального прожиточного минимума, а в Херсонской и Запорожской областях - 0,97 от федерального прожиточного минимума.

В принципе, надо было сделать это 8 лет назад, чтобы жители Донбасса сразу почувствовали рост уровня жизни по сравнению с украинским. Я тогда об этом писал, но кого это волновало? А сейчас это малоощутимо - в России на минимум прожить все равно нельзя, а на Донбассе тем более - он же меньше среднероссийского. Одно раздражение.

Если правительство РФ принимает верные решения с задержкой в 8 лет, то перспективы у страны с таким правительством не очень...

А.Б.