Европейские парламенты начали мерзнуть

С началом календарной зимы законодатели ряда европейских стран стали ограничивать температуру в парламентах и органах власти, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, общественные здания в Германии с 1 сентября отапливаются лишь до 19 градусов, политикам приходится посещать заседания в теплой одежде.

Выяснилось, что на дебатах в парламенте 14 декабря многие участники обсуждений сидели в пальто и куртках, толстых шарфах и водолазках.

В свою очередь депутаты французского парламента, помещения которого теперь не прогреваются выше 19 градусов, как и немецкие коллеги, стараются обогреться, находясь на работе.

Ну, во-первых при 19 градусах жить еще можно, в России при такой температуре еще купаются и носят шорты.

А во вторых, хотя наши СМИ пытаются использовать это в качестве пропаганды, на самом деле ограничение тепла в парламентах скорее работает на их репутацию - депутаты мерзнут вместе с народом. И своим мелким дрожанием изображают солидарность с Украиной, заодно.

Это в нашем парламенте островок социализма - цены в столовой как в СССР, а ассортимент как в ресторане на Елисейских полях. И разуеется, даже если Москва начнет вымерзать на корню, в кабинетах Думы будет тепло и комфортно. И Володин, подобно Ленину из кино, не будет бегать с горячим чайником по коридору и предлагать чайку охранникам из ФСО.

А.Б.