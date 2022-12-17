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Московский листок

Европейские парламенты начали мерзнуть

Опубликовано 17.12.2022 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Европейские парламенты начали мерзнуть

С началом календарной зимы законодатели ряда европейских стран стали ограничивать температуру в парламентах и органах власти, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, общественные здания в Германии с 1 сентября отапливаются лишь до 19 градусов, политикам приходится посещать заседания в теплой одежде.

Выяснилось, что на дебатах в парламенте 14 декабря многие участники обсуждений сидели в пальто и куртках, толстых шарфах и водолазках.

В свою очередь депутаты французского парламента, помещения которого теперь не прогреваются выше 19 градусов, как и немецкие коллеги, стараются обогреться, находясь на работе.

Ну, во-первых при 19 градусах жить еще можно, в России при такой температуре еще купаются и носят шорты.

А во вторых, хотя наши СМИ пытаются использовать это в качестве пропаганды, на самом деле ограничение тепла в парламентах скорее работает на их репутацию - депутаты мерзнут вместе с народом. И своим мелким дрожанием изображают солидарность с Украиной, заодно.

Это в нашем парламенте островок социализма - цены в столовой как в СССР, а ассортимент как в ресторане на Елисейских полях. И разуеется, даже если Москва начнет вымерзать на корню, в кабинетах Думы будет тепло и комфортно. И Володин, подобно Ленину из кино, не будет бегать с горячим чайником по коридору и предлагать чайку охранникам из ФСО.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Николай Бухарик написал 17.12.2022 11:32
19 градусов! В нашей многоэтажке, где живу 15 лет, зимой выше 16 градусов не бывало - что с кочегаркой на угле, что после перехода на газ, что после ремонтов, что после монтажа "умного" отопления. Слава богу, что прорывы, каждый день оставляющие без тепла десятки тысяч людей по всей РФ, пока нас миновали
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