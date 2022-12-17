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Московский листок

"Остров Крым" на Дальнем Востоке

Опубликовано 17.12.2022 в разделе комментариев 2

сша китай
"Остров Крым" на Дальнем Востоке

Вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Чем дальше в текущее десятилетие, тем выше риск военного конфликта (вокруг Тайваня)", - сказал Бернс в интервью телеканалу PBS.

По его словам, он и его коллеги в ЦРУ осознают стремление Пекина взять остров под полный контроль. "Не уверен, что я бы стал измерять это месяцами или годом. Но я бы не стал недооценивать его амбиции контролировать Тайвань... на условиях КНР... Мы знаем, что он проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны", - сказал Бернс.

Интересная история - а давайте по аналогии с вопросом "Чей Крым?" зададим вопрос - чей Тайвань?

И так получается, что ничей. На сегодня эта республика признана только 13-ю государствами, самыми видными из которых являются Гондурас и Парагвай.

И почему КНР не установить над этой территорией свой суверенитет фактически, поскольку юридически он и так имеется?

Вы против контроля КНР над Тайванем? Ну хоть для начала признайте его! Тем более, что когда-то он был одним из учредителей ООН - позже эти права были переданы КНР.

То есть на сегодня Тайвань - это такой "Остров Крым" из романа Аксенова. И что б истории не закончиться как в романе - идеей общей судьбы?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Скабеева-Норкин написал 17.12.2022 11:41
Доверьте провести референдум на Тайване Путину, который имеет большой опыт их организации на аннексированных территориях, и вы увидите, что 98% тайваньцев хотят присоединиться к путинской РФ
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Тайвань достаточно долго был оторван от Китая, что позволяет применить к нему
право наций на самоопределение написал 17.12.2022 11:14
Чей Тайвань - это должен решать прежде всего народ Тайваня. Также как и чей Крым, должен решать народ Крыма, но в современной РФ народ ничего не решает.
Если же Тайвань будет передан Китаю в результате империалистического сговора или империалистической (с обоих сторон) войны, то Китай очень быстро начнет спрашивать: чей Вьетнам? чья Корея? чей Приморский край? Эти земли когда-то тоже были частью Китая.
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