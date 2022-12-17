Здравствуйте! Опять мало хорошего.
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Плакался я, плакался на низкую посещаемость, а вчерашний ролик стал рекордным по падению зрительского интереса. При этом комментариев довольно много, в основном положительные.
И один из зрителей прислал просто внушающую уважение сумму...
Может, зря? Может, я что-то не так делаю? Нет, я не про "Славу Украине" и не про буковку Z на лбу у ведущего. Но что-то я явно не так делаю...
Давайте вместе подумаем.
Теперь о новостях, кратко.
- Путин выразил готовность выслушать предложения по действиям в рамках специальной военной операции на Украине, пишет РИА Новости
- Британский премьер Сунак решил провести аудит военной помощи Украине
- Спецназ РФ предотвратил побег из женской колонии в Мариуполе
- В центре Донецка произошло не менее 10 взрывов
- Маск заявил о "контрольном выстреле" после блокировки аккаунтов журналистов в Twitter
Теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1. Киссинджер предложил поделить Украину по справедливости
https://forum-msk.org/material/news/1...
2. Зеленский не возражает против долгой войны
https://forum-msk.org/material/news/1...
3. Установлен прожиточный минимум в новых областях РФ
https://forum-msk.org/material/news/1...
4. Европейские парламенты начали мерзнуть
https://forum-msk.org/material/news/1...
5. "Остров Крым" на Дальнем Востоке
https://forum-msk.org/material/news/1...
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