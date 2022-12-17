Здравствуйте! Опять мало хорошего.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Плакался я, плакался на низкую посещаемость, а вчерашний ролик стал рекордным по падению зрительского интереса. При этом комментариев довольно много, в основном положительные.

И один из зрителей прислал просто внушающую уважение сумму...

Может, зря? Может, я что-то не так делаю? Нет, я не про "Славу Украине" и не про буковку Z на лбу у ведущего. Но что-то я явно не так делаю...

Давайте вместе подумаем.

Теперь о новостях, кратко.

- Путин выразил готовность выслушать предложения по действиям в рамках специальной военной операции на Украине, пишет РИА Новости

- Британский премьер Сунак решил провести аудит военной помощи Украине

- Спецназ РФ предотвратил побег из женской колонии в Мариуполе

- В центре Донецка произошло не менее 10 взрывов

- Маск заявил о "контрольном выстреле" после блокировки аккаунтов журналистов в Twitter

Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1. Киссинджер предложил поделить Украину по справедливости

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2. Зеленский не возражает против долгой войны

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