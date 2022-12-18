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Московский листок

Воды не стало

Опубликовано 18.12.2022 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Воды не стало

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, сложной остается ситуация с тепло- и электроснабжением.

"Наиболее сложная ситуация - это Киев и область, это Винница и область, это Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения", - продолжил он.

***

Конечно, печально, что сегодня гражданам Украины приходится испытывать на себе то, чего они так искренне желали жителям Крыма и Донбасса.

Я не припоминаю, чтобы кто-то сильно возмущался, когда боевики Ленура Ислямова взорвали ЛЭП, снабжавшую полуостров электроэнергией.  Для восстанровления нормального энергоснабжения Крыма пришлось тянуть кабель ("энергомост") по дну Керченского пролива и строить две ТЭЦ.

Причем сейчас вся Европа помогает Украине наладить энергоснабжение населения, а России - только мешала. Помните, какие проблемы были с кабелем, который попал под санкции, и решали проблему через Китай, как-то в обход... А сколько проблем было с турбинами для ТЭЦ?

Но ничего, как-то справились. 

А сколько радости было, когда Киев перекрыл Северокрымский канал! Вот сейчас Крым начнет погибать от жажды... И правда, подземным водам был нанесен ущерб, возможно, невосполнимый - крымское садоводство пострадало, а разведение риса и вовсе исчезло. Ведь правда, сколько радости?!

Лично я против применения библейского принципа "око за око" - уже есть иное: ударили по правой щеке - подставь левую. Но в данном случае все вышло по Ветхому завету, что поделать, генералы, они такие - что Иисус Навин, утопивший фараона, что Тит Флавий, спаливший Храм Соломона, что Сергей Суровикин, лишающий Украину последней "лампочки Ильича" - декоммунизация, однако, должна быть последовательной...

А президенту Зеленскому можно только посочувствовать, да напомнить цитату из великого сугубо украинского писателя Гоголя-Яновского: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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От хохлопитеков уже стали уставать
Это наачла конца киевского режима написал 18.12.2022 01:25
Канадская журналистка понадеялась на достижение Россией цели спецоперации
Канадская журналистка Бартлет: Россия добьется денацификации и демилитаризации Украины
Независимая канадская журналистка Ева Бартлет понадеялась на достижение Россией цели спецоперации, которая заключается в денацификации и демилитаризации Украины. Ее слова приводит РИА Новости.
Она рассказала, что неоднократно занималась освещением событий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). По словам журналистки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили обстрелы по мирным районам Донбасса начиная с 2014 года. Она подтвердила, что эта информация противоречит утверждениям западных стран об отсутствии причин для начала проведения спецоперации.
Бартлет указала, что происходящее в Донбассе можно было предотвратить, "если бы за столом были честные игроки". "Все эти люди погибли, при том, что Украина и ее покровители на Западе знали, что они никогда не собирались вести каких-либо мирных переговоров", &#8212; подчеркнула она.
Журналистка также добавила, что существуют сообщения об активизации обстрелов Донбасса Украиной до начала спецоперации России. Она отметила, что Россия старалась прийти к мирному соглашению до самого конца, но оказалась вынуждена начать спецоперацию. Бартлет добавила, что Москва всегда предлагала Киеву сотрудничество на взаимовыгодных условиях. "Но у США свои интересы и благополучие людей в этом регионе абсолютно в них не входит", &#8212; заявила она.
Фото: Eduard Korniyenko / Reuters
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(без названия)
Президент Зеленский написал 18.12.2022 01:23
В сочуствии не нуждается. У него все в шоколаде. От отключений электроэнергии и воды он нисколько не страдает. Это проблемы исключительно населения, которого таким странным образом россияне освобождают от нацизма и которое после такой антифашисткой профилактики полностью избавилось от пророссийских симпатий. Путин наилучшим образом решил все проблемы Зеленского. У того был крайне низкий рейтинг перед войной из-за невыполненных предвыборных обещаний по поводу снижения коммунальных платежей и неискорененной коррупции. Теперь это все забыто, а рейтинг взлетел до небес, Зеленский теперь герой. До войны страна была расколота, а теперь едина как никогда. Ибо давно замечено, что ненависть к общему врагу объединяет куда лучше, чем любовь к ближнему. В украинском бюджете вечно нехватало денег и с огромным трудом приходилось выцарапывать займы у МВФ, а потом долго договариваться про их реструктуризацию. Теперь деньги текут рекой, и бюджет на 60% обеспечен иностранными поступлениями. До захвата Крыма украинская армия была еще слабее российской. Если бы Путин не начал отщипывать по кусочку украинские территории, она и теперь была бы такой. Благодаря Путину она натренировалась в боях на Донбассе, перешла на более передовые натовские стандарты и стала сильнее российской, утирая ей нос по полной программе на поле боя.
По интернету гуляет версия, что Путин агент британской разведки МИ-6. Не берусь судить ее достоверность, но игра Путина в поддавки видна невооруженным глазом. Из всех вариантов Путин неизменно выбирает самый худший для России и постепенно сливает ее в унитаз. И только совершенно тупое россиянское быдло может этого не замечать. Народ России достоин своего правителя, а тот достоин своего народа. Они друг друга заслужили.
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(без названия)
Баранчику Бяше написал 18.12.2022 01:03
Бяша, тут одно из двух : или ты конченная пидрилла или ты реально тупей тупого.
Третьего варианта нема.
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .5. написал 18.12.2022 01:03
А твоего мнения Баранов ни кто и не спрашивает.У нас в Украине есть более важная задача.И эта задача...окончательное решение кацапского вопроса...могу повторить,что в этот раз пощады вам,кацапорылой нечисти,как это было в 1991г. не будет.Будет жизнь в клетке зоопарка (резрвации)под названием Московия в границах 12-14 в.Но это не всем,а исключительно тем кому повезет и кто уцелеет в виде милости после....окончательного решения кацапского вопроса.... И по другому уже не будет,ибо слишком дорого обходятся человечеству плешивое,плюгавеые карлики захватившие власть в стаже кацапорылых макак и страдающих по этому поводу бредом величия.Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что каким то непостижимым образом почти 300 лет считали вас,кацапорылых недосуществ,человеками,при чем практически разумными.Это какие то тайны мироздания.Может Баранов разъяснишь нам в Украине,как мы могли так заблуждаться в течении 300 лет относительно вас-недосуществ кацапорылых.
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