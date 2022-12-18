Воды не стало

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, сложной остается ситуация с тепло- и электроснабжением.
"Наиболее сложная ситуация - это Киев и область, это Винница и область, это Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения", - продолжил он.
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Конечно, печально, что сегодня гражданам Украины приходится испытывать на себе то, чего они так искренне желали жителям Крыма и Донбасса.
Я не припоминаю, чтобы кто-то сильно возмущался, когда боевики Ленура Ислямова взорвали ЛЭП, снабжавшую полуостров электроэнергией. Для восстанровления нормального энергоснабжения Крыма пришлось тянуть кабель ("энергомост") по дну Керченского пролива и строить две ТЭЦ.
Причем сейчас вся Европа помогает Украине наладить энергоснабжение населения, а России - только мешала. Помните, какие проблемы были с кабелем, который попал под санкции, и решали проблему через Китай, как-то в обход... А сколько проблем было с турбинами для ТЭЦ?
Но ничего, как-то справились.
А сколько радости было, когда Киев перекрыл Северокрымский канал! Вот сейчас Крым начнет погибать от жажды... И правда, подземным водам был нанесен ущерб, возможно, невосполнимый - крымское садоводство пострадало, а разведение риса и вовсе исчезло. Ведь правда, сколько радости?!
Лично я против применения библейского принципа "око за око" - уже есть иное: ударили по правой щеке - подставь левую. Но в данном случае все вышло по Ветхому завету, что поделать, генералы, они такие - что Иисус Навин, утопивший фараона, что Тит Флавий, спаливший Храм Соломона, что Сергей Суровикин, лишающий Украину последней "лампочки Ильича" - декоммунизация, однако, должна быть последовательной...
А президенту Зеленскому можно только посочувствовать, да напомнить цитату из великого сугубо украинского писателя Гоголя-Яновского: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
А.Б.
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Это наачла конца киевского режима написал 18.12.2022 01:25
Канадская журналистка Бартлет: Россия добьется денацификации и демилитаризации Украины
Независимая канадская журналистка Ева Бартлет понадеялась на достижение Россией цели спецоперации, которая заключается в денацификации и демилитаризации Украины. Ее слова приводит РИА Новости.
Она рассказала, что неоднократно занималась освещением событий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). По словам журналистки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили обстрелы по мирным районам Донбасса начиная с 2014 года. Она подтвердила, что эта информация противоречит утверждениям западных стран об отсутствии причин для начала проведения спецоперации.
Бартлет указала, что происходящее в Донбассе можно было предотвратить, "если бы за столом были честные игроки". "Все эти люди погибли, при том, что Украина и ее покровители на Западе знали, что они никогда не собирались вести каких-либо мирных переговоров", — подчеркнула она.
Журналистка также добавила, что существуют сообщения об активизации обстрелов Донбасса Украиной до начала спецоперации России. Она отметила, что Россия старалась прийти к мирному соглашению до самого конца, но оказалась вынуждена начать спецоперацию. Бартлет добавила, что Москва всегда предлагала Киеву сотрудничество на взаимовыгодных условиях. "Но у США свои интересы и благополучие людей в этом регионе абсолютно в них не входит", — заявила она.
Фото: Eduard Korniyenko / Reuters
Президент Зеленский написал 18.12.2022 01:23
По интернету гуляет версия, что Путин агент британской разведки МИ-6. Не берусь судить ее достоверность, но игра Путина в поддавки видна невооруженным глазом. Из всех вариантов Путин неизменно выбирает самый худший для России и постепенно сливает ее в унитаз. И только совершенно тупое россиянское быдло может этого не замечать. Народ России достоин своего правителя, а тот достоин своего народа. Они друг друга заслужили.
Баранчику Бяше написал 18.12.2022 01:03
Третьего варианта нема.
Дмитрий г.Запорожье .5. написал 18.12.2022 01:03