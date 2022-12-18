Воды не стало

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, сложной остается ситуация с тепло- и электроснабжением.

"Наиболее сложная ситуация - это Киев и область, это Винница и область, это Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения", - продолжил он.

***

Конечно, печально, что сегодня гражданам Украины приходится испытывать на себе то, чего они так искренне желали жителям Крыма и Донбасса.

Я не припоминаю, чтобы кто-то сильно возмущался, когда боевики Ленура Ислямова взорвали ЛЭП, снабжавшую полуостров электроэнергией. Для восстанровления нормального энергоснабжения Крыма пришлось тянуть кабель ("энергомост") по дну Керченского пролива и строить две ТЭЦ.

Причем сейчас вся Европа помогает Украине наладить энергоснабжение населения, а России - только мешала. Помните, какие проблемы были с кабелем, который попал под санкции, и решали проблему через Китай, как-то в обход... А сколько проблем было с турбинами для ТЭЦ?

Но ничего, как-то справились.

А сколько радости было, когда Киев перекрыл Северокрымский канал! Вот сейчас Крым начнет погибать от жажды... И правда, подземным водам был нанесен ущерб, возможно, невосполнимый - крымское садоводство пострадало, а разведение риса и вовсе исчезло. Ведь правда, сколько радости?!

Лично я против применения библейского принципа "око за око" - уже есть иное: ударили по правой щеке - подставь левую. Но в данном случае все вышло по Ветхому завету, что поделать, генералы, они такие - что Иисус Навин, утопивший фараона, что Тит Флавий, спаливший Храм Соломона, что Сергей Суровикин, лишающий Украину последней "лампочки Ильича" - декоммунизация, однако, должна быть последовательной...

А президенту Зеленскому можно только посочувствовать, да напомнить цитату из великого сугубо украинского писателя Гоголя-Яновского: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

А.Б.