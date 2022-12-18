В Афинах возле памятника советскому солдату прошла акция против НАТО и фашизма на Украине

В мероприятии приняли участие представители движения Всемирная антиимпериалистическая платформа.

Подобные акции проходят сегодня в 20 странах мира, в 30 городах. Форум Антиимпериалистической платформы прошел в Белграде. Декларацию подписали более 20 левых и коммунистических партий из Европы, Латинской Европы, Азии.

Это естественно - а что, кто-то рассчитывал, что коммунисты и левые во всем мире станут поддерживать режим, который разгромил у себя не только левое и коммунистиченское движение, но и вообще всю оппозицию? Где коммунистов казнят и пытают только за то, что они коммунисты?

И НАТО, кстати, активно поддерживает этот режим.

Естественно, в Греции, Италии, Франции и других странах, где сильны коммунисты и левые, поддержка киевского режима выглядит противоестественно.

К примеру, сообщение из Греции прислал Димитриос Пателис, профессор философии и вообще очень интересный философ - он в свое время преподавал в МГУ как приглашенный профессор, но познакомились мы с ним в Алчевске, в политотделе батальона "Призрак". Это еще когда Мозговой был жив...

А.Б.