Роскосмос не может торопиться быстро

Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято, сообщают РИА Новости.
Судя по всему, бюрократические проблемы более сложны, чем чисто технологические.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что подготовка к запуску следующего пилотируемого корабля "Союз" к МКС могут ускорить на фоне неисправности системы охлаждения "Союза МС-22".
Выглядит это впечатляюще на фоне нового фильма с Ксенией Раппопорт о том, как со спасательной мисссией "в командировку" в космос срочно вылетает женщина-врач... Ага. Срочно. А анкету о том, не были ли родственники в плену или под оккупацией заполнить успела?
Практика показывает - если в космосе случится что-то непредвиденное, земля сможет помочь разве что советом. А космический корабль через месяц сможет разве что доставить на землю останки героев.
А.Б.
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Догадайтесь написал 18.12.2022 13:30