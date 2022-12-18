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Московский листок

Роскосмос не может торопиться быстро

Опубликовано 18.12.2022 в разделе комментариев 1

космос человек
Роскосмос не может торопиться быстро

Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято, сообщают РИА Новости.

Судя по всему, бюрократические проблемы более сложны, чем чисто технологические.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что подготовка к запуску следующего пилотируемого корабля "Союз" к МКС могут ускорить на фоне неисправности системы охлаждения "Союза МС-22".

Выглядит это впечатляюще на фоне нового фильма с Ксенией Раппопорт о том, как со спасательной мисссией "в командировку" в космос срочно вылетает женщина-врач... Ага. Срочно. А анкету о том, не были ли родственники в плену или под оккупацией заполнить успела?

Практика показывает - если в космосе случится что-то непредвиденное, земля сможет помочь разве что советом. А космический корабль через месяц сможет разве что доставить на землю останки героев.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Догадайтесь написал 18.12.2022 13:30
А вот не надо было Дмитрия Олеговича снимать. Имбицилам трудно понять очевидные вещи.
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