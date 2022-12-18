Включение Донбасса в состав УССР, а позже в состав Украины можно считать политической ошибкой советского руководства, считает бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Триста лет назад, 18 декабря 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд". Документ положил начало созданию отечественной угольной отрасли и промышленному освоению Донбасса.

"Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от российского государства", - сказал Мирошник РИА Новости.

Вот только во времена Петра Первого Область войска Донского, как и Запорожское войско не были частью России, а находились с империей в договорных отношениях. По сути, это были федераты, если использовать терминологию Римской империи. А вхождение этих областей в состав империи завершилось лишь к концу 18 века, да и то не окончательно. По сути, на Дону и на Яике русские не имели полных гражданских прав по сравнению с реестровыми казаками, и продолжалось это до самого 1917 года. И "бунт" атамана Каледина был отражением этой юридической реальности - договор у Области войска Донского был с Романовыми, а когда царя не стало, договорные отношения Дона и России закончились, полагал Каледин.

Примерно та же история была и с Украиной, только Запорожское войско ликвидировал князь Потемкин, причем силой, отправив последнего кошевого атамана на Соловки. Но к октябрю 1917 года Украина уже объявила о своей государственности, и войти могла только в Союз республик как суверенный субъект, УССР. Так что ничего Ленин не придумывал, а действовал в соответствии со сложившейся политической реальностью.

И куда могли войти земли Донбасса, если еще при царе они входили в Екатеринославскую губернию, как и Ростов, и Таганрог? Разве что Станично-Луганский район Луганской области мог войти в РСФСР, поскольку был частью Области войска Донского.

Но тогда куда деть Таганрог, если до сих пор на гостинице "Бристоль" в старой части города висит табличка, что в этом здании была образована Коммунистическая партия Украины?

А зоологический антикоммунизм бывших украинских политиков, спешно перекрасившихся в цвета российского триколора, неплохо было бы как-то утихомирить - не хватало нам еще ленинопада по киевскому образцу и убийств видных деятелей по признакам политической ориентации.

А.Б.