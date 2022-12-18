Здравствуйте! Сегодня чуть позже обычного, день рождения, все поздравляют.
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Плакался я на свое здоровье, плакался, а тут вот старинный друг поздравил - профессор, завкафедрой, мастер спорта СССР - он всегда лучше меня боролся, факт.
И сообщил, что жить ему осталось год, без вариантов. Парализован. Но - по прежнему читает лекции, работу ведет научную, руководит и даже тренирует детишек - родители маленьких спортсменов поднимают его на руках, и он ведет занятия.
Вот что такое железная воля и железный характер...
Теперь о новостях, кратко.
- Молдавский министр заявил о независимости от российского газа - какие проблемы, есть кизяк
- В центре Парижа прошла демонстрация, участники которой потребовали пересмотра ограничительных мер против России
- Принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотят встретиться с королевской семьей, чтобы потребовать извинений
- Глава британского Генштаба адмирал Радакин выразил желание добиться более прочных связей с Россией
- В Роскачестве объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год
Теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1. Воды не стало
https://forum-msk.org/material/news/1...
2. В Афинах возле памятника советскому солдату прошла акция против НАТО и фашизма на Украине
https://forum-msk.org/material/news/1...
3. Роскосмос не может торопиться быстро
https://forum-msk.org/material/news/1...
4. Россия импортирует с Украины зоологический антикоммунизм
https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|