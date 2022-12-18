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Московский листок

Россия импортирует с Украины зоологический антикоммунизм

Опубликовано 18.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! Сегодня чуть позже обычного, день рождения, все поздравляют.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Плакался я на свое здоровье, плакался, а тут вот старинный друг поздравил - профессор, завкафедрой, мастер спорта СССР - он всегда лучше меня боролся, факт.

И сообщил, что жить ему осталось год, без вариантов. Парализован. Но - по прежнему читает лекции, работу ведет научную, руководит и даже тренирует детишек - родители маленьких спортсменов поднимают его на руках, и он ведет занятия.

Вот что такое железная воля и железный характер...

 

Теперь о новостях, кратко.

- Молдавский министр заявил о независимости от российского газа - какие проблемы, есть кизяк

- В центре Парижа прошла демонстрация, участники которой потребовали пересмотра ограничительных мер против России

- Принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотят встретиться с королевской семьей, чтобы потребовать извинений

- Глава британского Генштаба адмирал Радакин выразил желание добиться более прочных связей с Россией

- В Роскачестве объяснили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год

 

Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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