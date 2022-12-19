Большой Серпухов или Нью-Васюки?

Наукоградам угрожает ликвидация! Эта фраза проходит лейтмотивом по всем публикациям рубрики «Наукограды» информационного сайта «Территория науки» Российского Координационного Комитета Межрегионального объединения профсоюзных и общественных организаций «РКК-наука». И она будет звучать, пока не исчезнет реальная угроза существованию наукоградов России.

А откуда взялась эта угроза в наше время? И почему именно в Московской области, где сконцентрированы восемь из тринадцати наукоградов России, имеющих такой официальный статус, угроза существованию наукоградов возникла и становится реальностью?

Ведь совсем недавно, всего два года назад, Сенатор от Московской области Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, проводя в Совете Федерации круглый стол «О состоянии и перспективах развития наукоградов РФ». говорил: «Наша задача – оказывать максимальную поддержку наукоградам, превратить их потенциал в ресурс развития экономики страны!». И все участники этого круглого стола его поддержали. Это Вы можете посмотреть на сайте Совета Федерации, зайдя по ссылке http://council.gov.ru/events/news/122058/, опубликованной 7 декабря 2020 г.

Более того, Сенатор добавил: «вопрос поддержки наукоградов приобретает стратегическое значение. О необходимости комплексной и адресной поддержки наукоградов неоднократно заявлял Президент России Владимир Путин, отмечая, что необходимо поддерживать и научную, и производственную, и хозяйственную деятельность данных территорий». Золотые слова!

Слова, слова… А может быть, дело именно в словах? Согласитесь, что, например, слово «Большой» имеет магически притягательный смыл. Вот попробуйте сесть в удобное кресло, расслабиться, закрыть глаза и начать произносить: «Большой…, ах, какой Большой…, о-го-го, какой Большой…, Огромный…, Грандиозный…, Колоссальный…, СуперБольшой…» и когда Вы дойдете до «СуперБольшой Серпухов…», то почувствуете небывалую внутреннюю силу и окрыленность! Именно такую окрыленность, наверное, почувствовали депутаты городского округа Серпухов, когда 06.12.2022 г. проявили инициативу об объединении г.о.Серпухов и наукоградов Протвино и Пущино в один «Большой Серпухов»!

Ничего, что г.о. Серпухов как был, так и останется уездным промышленно-сельскохозяйственным городом. Ничего, что при этом будет разрушена законодательная база, которая в настоящее время существует и оберегает наукограды — города с высоким научно-техническим потенциалом, такие как Пущино и Протвино. Они ведь маленькие, а Серпухов Большой! И станет еще Больше! СуперБольшим Серпуховым!

О Великом комбинаторе

Эту слабость человеческого характера и его доверчивость к громким словам хорошо знал и умело этим пользовался Великий Комбинатор. Помните, как он был выброшен с парохода «Скрябин» и волею судьбы попал в деревню Васюки, что на реке Волге. Расклеил объявления и собрал местных любителей шахмат в клубе «Картонажник» для проведения сеанса одновременной игры. Правда, в шахматы Остап Бендер играл только второй раз в жизни.

Приводим с небольшими сокращениями отрывок из знаменитого романа И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев». Хоть это цитирование и займет некоторое время, но, во-первых, классику надо знать. А, во-вторых, инициаторы проекта «Большой Серпухов», по всей видимости, почти слово в слово повторяют ту картину, которую в свое время изобразили классики:

«– Почему в провинции нет никакой игры мысли! – вопрошал Бендер у любителей шахмат. – Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется – шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию – «Шахматный клуб четырех коней». Хорошо было бы! Звучно!

– И в самом деле, – задумались васюкинцы, – почему бы не переименовать нашу секцию в клуб четырех коней? Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в шахклуб четырех коней, поскольку это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках.

– Шахматы! – восклицал Остап. – Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный «Клуб четырех коней» при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?

Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно. – Да! – кричал он. – Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный, а затем и межпланетный шахматный турнир!

Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, будет построена железнодорожную магистраль Москва – Васюки. Это – раз. Два – это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три – это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать – овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, – четыре. Пять – постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию.

– Вполне реальная вещь, – восклицал гроссмейстер, – мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать – «Международный Васюкинский турнир 1927 года».

– Но деньги! – застонали васюкинцы. – всем же деньги нужно платить! Много тысяч денег! Где же их взять? – Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? – На что О. Бендер отвечал им со знанием дела – Деньги дадут сборы! – Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!»

О проекте «Большой Серпухов» и не только

Вы читали Проект «Большой Серпухов»? Если да, то, конечно, обратили внимание на прямые аналогии между цитируемым заседанием шахклуба «Четырех коней» в д.Васюки и обсуждением Проекта «Большой Серпухов» депутатами г.о.Серпухова. Только вместо д.Васюки надо читать г.о.Серпухов, вместо река Волга надо понимать – река Ока, а вместо «Межпланетного шахматного турнира», предусматривающего строительство космодрома, чуть поскромнее – Проект «Большой Серпухов», предусматривающий строительство международного порта на реке Оке, поскольку железнодорожный вокзал в Серпухове уже есть.

Вы читали Проект «Большой Серпухов» в подлиннике и хотите добраться до его сути? А суть одна — присоседиться, а потом и возглавить хорошо проработанный проект «СИЛА», в основе которого лежит актуальная для нашей страны идея – строительство крупнейшего в мире синхротрона для проведения фундаментальных исследований структуры материи. Идея эта была сформулирована Президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» М.В.Ковальчуком и уже получила поддержку Правительства Российской Федерации, которое согласно распоряжению №3834-р от 24 декабря 2021 года выделило 140 млрд руб. на финансирование создания в течение 10 лет перспективного синхротрона «СИЛА». Но причем здесь промышленно-сельскохозяйственный г.о.Серпухов и его небольшой грузовой порт на реке Оке, откуда сплавляются баржи с песком?

Разумеется, синхротрон целесообразно построить, и он будет строиться именно в наукограде Протвино, где уже есть все условия для этого масштабного проекта — Институт Физики высоких энергий (ИФВЭ), опытные высококвалифицированные кадры, талантливые сотрудники. Не хватает только участка земли под строительство синхротрона. Участка по меркам Серпуховского района совсем небольшого — в 40-50 гектар (для сравнения — площадь Серпуховского района на данный момент составляет 1012 км2, т.е. более 100 тысяч гектар).

И вот тут появляется Великий Комбинатор! Мы, конечно, за такой уникальный проект! – восклицает он. – И участок земли выделим, но только в размере «Большого Серпухова», охватывающего территорию от г.Серпухов до г.Пущино на восток и до г.Протвино на запад, протяженностью в 40 миль, и с юга на север до самой Москвы, и глубины речные и поля бескрайние. – И новый научный городок построим с гостиницей и бассейном (а куда девать очень даже современный наукоград Протвино?), и культурно-досуговый центр откроем, и букмекерские конторы создадим (почему не шахматные клубы?) и хранилище семян сельскохозяйственных культур по новейшим технологиям организуем (это реверанс в сторону биологического центра Пущино) и порт на реке Оке построим! Только, чтобы выделенными деньгами нам было поручено распоряжаться! А уж мы-то найдем им применение!

И что это вообще за такой странный Проект «Большой Серпухов», за который Вы так поспешно голосуете, господа депутаты г.о.Серпухова? Ни технико-экономического обоснования, ни предварительного заключения специалистов, ни подтверждения целесообразности объединения муниципальных округов. Зато есть множество модных нынче слов: инжиниринг, коворкинг, трансфер технологий и прочих креативных словечек, по мысли авторов Проекта придающих ему наукообразность. Да за такую наспех сколоченную и мало обоснованную писанину и 100 руб. заплатить грешно, а тут целых 140 млрд руб! И на этом, скорее всего, дело не закончится.

Потрясает также смешение совершенно разнородных задач и несоизмеримость их масштабов в одной бумаге! В Проекте намешано все — и то, что можно построить только за счет целевых государственных финансовых средств, и то, что должен решать бюджет регионального и даже местного уровня. Что, Вы до сих пор еще не построили гостиницу на 150 чел. или поликлинику? Тогда возникает естественный вопрос: а чем занимались господа депутаты и исполнительная власть города до этого времени? Ожидали решения Правительства о создании перспективного синхротрона?

Что нас ждет в будущем?

Город Серпухов старинный русский город. Много в нем красивых церквей и храмов. Есть в городе и отголоски не такой давней эпохи. Например, памятник А.П.Чехову на одноименной улице Чехова. Антон Павлович, правда, в самом Серпухове не жил, но одно время обитал в своем подмосковном имении Мелихово, неподалёку от Серпухова (ныне — город Чехов). За годы «мелиховского сидения» им было написано 42 произведения. Это нам рассказала случайно встретившаяся жительница Серпухова.

Судя по уважительному отношению жителей Серпухова к истории города, несомненно, найдутся и почитатели творчества И.Ильфа и Е.Петрова. Поэтому, в случае реализации проекта «Большой Серпухов» от имени инициативной группы горожан можно внести предложение в Совет депутатов об увековечивании памяти идейного вдохновителя Проекта – Остапа Бендера. И установить на одной из площадей города Серпухова памятник на деньги, оставшиеся от Проекта «Большой Серпухов». Если, конечно, они останутся…

Кстати, можно с уверенностью сказать, что Проект «Большой Серпухов» не принесет благополучия и жителям самого Серпухова. Для того, чтобы понять это, достаточно снова заглянуть в концовку главы про «Междупланетный шахматный турнир» из романа великих классиков: «Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. – Держи гроссмейстера! – вопили в перегруженной барке.

Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка накренилась и правым бортом зачерпнула воду. – Осторожней, – пискнул одноглазый капитан. — Но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась. — Общий вопль нарушил спокойствие реки». Прочитывайте классику до конца, господа!

Общественность не должна и не будет спокойно дожидаться такого развития событий. Распыление бюджетных средств и их нецелевое использование всегда было наказуемо. Особенно сейчас, в такой сложный период жизни нашего государства. Нужна концентрация усилий на ключевых направлениях, в том числе развитие наукоемких производств и реализация научно-технических достижений, а не финансирование создания букмекерских контор.

Для развития нашей страны нужны наукограды, созданные еще в советские времена, но до сих пор, несмотря на огромные трудности, находящиеся на переднем рубеже отечественной науки. «Наша задача – оказывать максимальную поддержку наукоградам, превратить их потенциал в ресурс развития экономики страны!» — вновь процитируем вывод, который был сделан два года назад на Совете Федерации.

Собрание представителей профсоюзных организаций наукоградов Подмосковья, состоявшееся 10 декабря этого года в наукограде Протвино, приняло обращение в высшие органы государственной власти под названием «Сохранить наукограды России в их целевом и смысловом значении». Текст принятой Резолюции желающие могут прочитать на официальном сайте Межрегионального профобъединения РКК-наука https://rkk-nauka.ru/novosty/sohranit-naukogrady.