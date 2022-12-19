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Московский листок

Украина больше не вернется

Опубликовано 19.12.2022 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Украина больше не вернется

Экономист Foreign Policy Адам Туз заявил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к беженцам не возвращаться домой из Евросоюза показывает, в каком бедственном положении находится экономика и критическая инфраструктура страны. 

«Когда государство буквально просит своих граждан оставаться за границей, потому что оно не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», — сказал Туз.

***

А что удивительного, собственно? 

Вся идеология современного украинского государства описывается двумя словами; "европейский выбор". Причем при всех итерациях украинской власти: начал "евроинтеграцию" Янукович; свергнувшие его национал-либералы эту идею подхватили и приняли за свою, а уж Зеленскому куда деваться? К его приходу идея уже овладела массами...

Оно парадоксально, конечно - кругом один националдизм, "Украина понад усе" и "Героям слава!", а восхищение перед западом на уровне мальца, клянчащего "Дядь, дай жвачку!"

И вот несколько миллионов украинцев неожиданно для себя уже осуществили национальную мечту самым простым способом - уехали в Европу. Да, сильно эконом-классом, с заметно неприкрытой задницей, но уехали! И что теперь? Возвращаться?

Что же до строительство экономики и прочей социальной сферы - это зачем? С какой стати, когда последний день в этой деревне? Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо "там".

И президент Зеленский как носитель той же самой идеологии - с какой стати он станет говорить и делать что-то иное? И не дай бог выиграть такую войну - это ж всем придется возвращаться и все возвращать, что назанимали!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .5. написал 19.12.2022 01:32
Не надо передергивать Баранов.Украина просто не в состоянии гарантировать 100 % безопасность всем гражанам,ибо реально защитить жителей Херсона,Харькова,Сум и т.д.по которым кацапье бьет из гаубичной артиллерии мы не можем.Пусть наши соотечественники пока поживут в ЕС.Как только мы .....решим окончательно кацапский вопрос...,все с удовольствием вернутся,ибо будет много интересной работы.Одно авиастроение чего стоит.А еще ракетостроение и много чего еще не менее интересного.Например зачистка Крыма при чем полная.
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Понятно,что никакую войну с Россией Украина никогда не выиграет,хоть залей их деньгами и оружием
А вот возвращать долги Западу ей придется написал 19.12.2022 01:21
И это действильно проблема для населения Украины.
США и Евросоюз не благотворительные организации и просто так деньги никогда и никому не дают.
Вспомним хотя бы историю второй мировой войны и США с их лэндлизом для победы СССР над гитлеровской Германией.
Возращали валютой вплоть до начала двухтысячных,если не ошибаюсь по срокам.
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