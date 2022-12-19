Против дикого капитализма на селе

21 декабря 2022 года состоится коллективная встреча фермеров и казаков юга России с депутатом Госдумы от КПРФ Виктором Соболевым (место встречи. Ставрополь. горком КПРФ, начало — в 14-00).

Основная проблема, из-за которой аграрии собрались - наступление на село дикого капитализма, а именно — отъём у фермеров земли. Отметим, что обычно наступление ведётся связкой из крупных бизнес-структур, коррумпированных правоохранителей и (или) просто бандитов, ну и представителей самой честной и патриотичной в стране партии «Единой России».

Итак, во встрече будут участвовать:

Защитники станицы Григорополисская. Земля станицы Григорополисской понравилась концерну «Продимекс» (крупнейший производитель сахара в России). В итоге — более 10 человек (в том числе, избранный народом председатель колхоза Александр Гринев) были брошены в СИЗО по сфабрикованным обвинениям. Для ареста Гринева (июль 2021 года) на станицу была брошена рота ОМОНа, в полном боевом облачении.

Также будут присутствовать краснодарские фермеры из района Динского. На их землю ведут наступление бизнес-структуры, связанные с экс-депутатом от ЕДРА, Сергеем Фурса.

Из района Калининский. Там также отметился до боли знакомый местным жителям г. Фурса.

Из района Кавказский. В этом случае агрожуликов крышуют депутат от ЕДРА Леонид Терсеннов, а также клан, связанный с судьёй Хахалевой. Сама Хахалева на настоящий момент слишком засветилась, потеряла работу и даже была вынуждена переехать в Грузию, но дело её клана очень даже живёт.

В заключении хотелось бы привести 2 судебных решения, показывающих уровень правосудия на юге России. А именно — судья крайсуда Краснодарского края Галина Ивановна Лободенко подтвердила решение суда первой инстанции - боец аграрных разборок, 35-летний житель Куматыря Рустам Худоян, ранее убивший тремя выстрелами из пистолета фермера Михаила Агапова, остался на свободе.

Ранее, 29 августа 2022 года, судья Анапского районного суда Салий О.Н. вынес приговор, в котором оценил три выстрела в упор из боевого оружия (хранившегося незаконно), как «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). Худоян был освобожден в зале суда. Теперь же суд второй инстанции подтвердил данное решение. (Источник информации — https://m.glavk.net/articles/185392-kubanskij_argument_banditskij_rasstrel_fermera_oformili_kak_samooboronu)

Что тут ещё можно сказать? Кому надо у нас убивать — почти разрешено. А если попадёшься, то наказуемо, но, по самому минимуму. Это же не в соцсетях постить «подрывную информацию» про всякие сходы курьеров, таксистов и прочих, как Кирилл Украинцев какой-нибудь. Убийства, если это убийства «кого надо», капитализм и существующий общественный строй не подрывают, а поддерживают.

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону 20 декабря 2022 года начнётся рассмотрение уголовного дела кубанского фермера Александра Исюка. Преступление Исюка в том, что он пожаловался на Цапков (источник - https://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2022/12/16/isukk/)

Да, все знают, что Цапков посадили. Ребятки отмочили такое, что даже существующий режим не смог их отмазать. Гораздо меньшее количество людей знает о том, что практически всё «нажитое» осталось в руках семьи. Жаловаться же на Цапков оказалось не только бесполезно, но и опасно.

К примеру, сначала по жалобе Исюка о вымогательстве два года шло расследование. Потом следствие посчитало, что не видит событие преступления. Тут уже дело было заведено на Исюка. Следствие оценило его жалобу, как ложный донос и мошенничество. И вот уже в СИЗО находится сам Исюк.