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Московский листок

У Путина все к лучшему

Опубликовано 19.12.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
У Путина все к лучшему

Все происходящие в России и в мире перемены ведут к лучшему, заявил Владимир Путин, выступая с видеообращением к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Среди прочего президент выразил надежду, что подрастающее поколение сможет сделать этот мир более справедливым благодаря своим поступкам, решительности, а также открытости намерений и принципов.

По его словам, речь идет о мире, в котором между народами установится равенство и где каждый будет иметь право на уважение, на возможность следовать своим традициям, общаться на родном языке и чтить своих предков.

Ну, на то они и дети, чтобы верить всему, что им расскажут взрослые.

"Следовать своим традициям, общаться на родном языке и чтить своих предков" - это как до Троянской войны, все сидят вокруг своих традиций и чтут предков, понятно, на родном языке - других просто не знают.

После Троянской войны это уже плохо получалось - постоянно кто-нибудь вторгался и на незнакомом языке говорил: "Рус, сдавайся!" Или привозил на обмен кучу модных бюстгальтеров, благодаря чему целомудренные патриотические гражданки становились похожи на женщин с пониженной социальной ответственностью.

А так хорошо, взвейтесь кострами, синие ночи, мы хунвэйбины, делаем, что хочем...

 А.Б.



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