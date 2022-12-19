Николай Рыжков предложил воссоздать СССР

СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз, считает бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР, а Николаю Ивановичу Рыжкову исполнилось в сентябре 93 года. И он работает сенатором от Белгородской области. Что логично - родился он в тех краях, под Артемовском, как раз где сейчас бои идут - видимо, за воссоздание СССР на принципах ЕС, не иначе.

Собственно, Рыжков был предпоследним премьером СССР, при котором все народное хозяйство и развалилось - его преемнику Валентину Павлову разваливать уже было и нечего, он и премьерствовал всего с полгода.

Но гляди ж ты, заслуги Отечество оценило, сидит в Совете Федерации, и раньше не бедствовал. Вот очередной прожект - как-будто и не было никакого СНГ, никакого Союзного государства, ЕврАзЭс и прочего. Мы теперь будем ЕС строить из Киргизии с Азербайджаном.

Но мне кажется, не совсем в точку попал Николай Иванович - сейчас тренд на Российскую империю. Вот что нужно на принципах ЕС возводить, можно и Польшу с Финляндией пригласить, не говоря уж про Прибалтику...

А.Б.