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Московский листок

Правительство уходит в виртуальный мир

Опубликовано 19.12.2022 в разделе комментариев 0

правительство мишустин
Правительство уходит в виртуальный мир

Как стало известно “Ъ”, правительство обсуждает системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года.

В частности, речь идет о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, на развитие которого при самом амбициозном сценарии потребуется до $50 млрд, запуске отечественного рейтингового агентства, увеличении числа студий в 14 раз. К 2030 году планируется выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд руб. каждая и 40 менее дорогих, чтобы они составили конкуренцию популярным мировым проектам и стали «инструментом мягкой силы» за рубежом.

Ну что ж, идея вполне логичная - если не получается дать гражданам более-менее пристойную жизнь, можно попробовать заменить ее виртуальной рельностью.

Ну посмотрите хоть наш обзор новостей - что тут духоподъемного?

А в виртуальной реальности - все отлично, и новый "Москвич" похож на автомобиль, и китайские шмотки почти "Версаче", и Доширак не хуже хамона и пармезана. А уж танки "Армата" и самолеты 26-го поколения - вообще просто на поток!

И за это за все нужно отстегнуть ушлым ребятам каких-то 50 миллиардов долларов!

А говорите, счастья не купишь...

 А.Б.



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