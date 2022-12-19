В Пулково задержали Пирога, депутата от партии власти

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и экс-чемпион мира по боксу в среднем весе Дмитрий Пирог задержан в аэропорту Пулково.
Предположительно он был задержан сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка. Пирог смотрел футбол и громко нецензурно выражался.
Как они могли вообще? У депутатов неприкосновенность, мало ли как он там выражается - раз он парламентарий, значит, и выражения у него все парламентские.
Тем более, депутат от "Единой России". Может, он какой-то важнейший закон для всей страны обдумывал - вот и разволновался, разгорячился...
А они его вот так - раз, и в кутузку! Народного избранника, надежду и опору президента. Как могли?
А.Б.
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Крокодил19.12.22 написал 19.12.2022 10:50
И конечно как смешарик бараш мог пройти мимо такого скользкого факта.