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Московский листок

В Пулково задержали Пирога, депутата от партии власти

Опубликовано 19.12.2022 в разделе комментариев 1

суд закон
В Пулково задержали Пирога, депутата от партии власти

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и экс-чемпион мира по боксу в среднем весе Дмитрий Пирог задержан в аэропорту Пулково.

Предположительно он был задержан сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка. Пирог смотрел футбол и громко нецензурно выражался.

Как они могли вообще? У депутатов неприкосновенность, мало ли как он там выражается - раз он парламентарий, значит, и выражения у него все парламентские.

Тем более, депутат от "Единой России". Может, он какой-то важнейший закон для всей страны обдумывал - вот и разволновался, разгорячился...

А они его вот так - раз, и в кутузку! Народного избранника, надежду и опору президента. Как могли?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Что это, фейк, вранье, провокация
Крокодил19.12.22 написал 19.12.2022 10:50
Одни говорят фейк, другие говорят в ресторане, третьи пишут в зале.
И конечно как смешарик бараш мог пройти мимо такого скользкого факта.
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