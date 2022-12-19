В Пулково задержали Пирога, депутата от партии власти

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и экс-чемпион мира по боксу в среднем весе Дмитрий Пирог задержан в аэропорту Пулково.

Предположительно он был задержан сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка. Пирог смотрел футбол и громко нецензурно выражался.

Как они могли вообще? У депутатов неприкосновенность, мало ли как он там выражается - раз он парламентарий, значит, и выражения у него все парламентские.

Тем более, депутат от "Единой России". Может, он какой-то важнейший закон для всей страны обдумывал - вот и разволновался, разгорячился...

А они его вот так - раз, и в кутузку! Народного избранника, надежду и опору президента. Как могли?

А.Б.