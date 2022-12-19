Здравствуйте! Тяжелый день понедельник...
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
И ничего от себя я вам сегодня не скажу - нечего.
Только о новостях, кратко.
- В Киеве прогремели несколько взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги
- Глава Белгородской области сообщил о 8 раненых и 1 погибшем после обстрела ВСУ
- Рестораны и магазины Монголии предоставят скидки туристам из России
- Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник
- Аргентина стала чемпионом мира по пенальти
Теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1. Украина больше не вернется
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2. У Путина все к лучшему
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3. Николай Рыжков предложил воссоздать СССР
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4. Правительство уходит в виртуальный мир
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5. В Пулково задержали Пирога, депутата от партии власти
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