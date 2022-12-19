Николай Рыжков предложил воссоздать СССР #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте! Тяжелый день понедельник... Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072 Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469 Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381 И ничего от себя я вам сегодня не скажу - нечего. Только о новостях, кратко. - В Киеве прогремели несколько взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги - Глава Белгородской области сообщил о 8 раненых и 1 погибшем после обстрела ВСУ - Рестораны и магазины Монголии предоставят скидки туристам из России - Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник - Аргентина стала чемпионом мира по пенальти Теперь подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1. Украина больше не вернется https://forum-msk.org/material/news/1... 2. У Путина все к лучшему https://forum-msk.org/material/news/1... 3. Николай Рыжков предложил воссоздать СССР https://forum-msk.org/material/news/1... 4. Правительство уходит в виртуальный мир https://forum-msk.org/material/news/1... 5. В Пулково задержали Пирога, депутата от партии власти https://forum-msk.org/material/news/1...



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