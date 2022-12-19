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Московский листок

Николай Рыжков предложил воссоздать СССР

Опубликовано 19.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! Тяжелый день понедельник...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

И ничего от себя я вам сегодня не скажу - нечего.

 

Только о новостях, кратко.

- В Киеве прогремели несколько взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги

- Глава Белгородской области сообщил о 8 раненых и 1 погибшем после обстрела ВСУ

- Рестораны и магазины Монголии предоставят скидки туристам из России

- Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник

- Аргентина стала чемпионом мира по пенальти

 

Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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Николай Рыжков предложил воссоздать СССР
Николай Рыжков предложил воссоздать СССР
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