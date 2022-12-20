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Московский листок

АЗ "Урал". Работодатель плюёт на ТБ, работник лишается глаза

Опубликовано 20.12.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
АЗ "Урал". Работодатель плюёт на ТБ, работник лишается глаза

17 декабря 2022 года на АЗ «Урал» (Миасс, Челябинская обл.) произошло ЧП. Работник прессового цеха потерял глаз. Причина стандартна - нарушение работодателем технологического процесса. А именно — был установлен новый станок для резки металла. Тяжёлые листы металла должны были (по инструкции) подаваться на станок краном, но станок установили немножко не так, и кран к нему подъехать не мог. Решать проблему нормально работодателю показалось слишком медленно. Вместо этого была организована подача листов вручную. И вот — несчастный случай.

Вызов скорой. Скорая не приезжала (напоминаем, данная служба в РФ — оптимизирована). В итоге работника повезли в травмпункт Миасса на машине. В травмпункте работнику тоже помочь не смогли (напоминаем, травмпункты у нас тоже оптимизированы). Работника повезли дальше, в Челябинск.

«Итог печален: глаз вытек, хрусталик удалили, парень остался инвалидом. Кто за это ответит?!?», - заявляет профсоюз АО «АЗ «Урал» СПР. - «Наш профсоюз считает, что как минимум, руководство должно оплатить лечение работнику, если даже потребуется отправить человека в Израиль, где есть шансы восстановить глаз. Не стоит экономить на здоровье сотрудников предприятия, тем более, когда вина за произошедшее лежит на руководителе из-за плохой организации производственного процесса».

Напоминаем, мы уже неоднократно писали о многократных нарушениях Трудового права на АЗ «Урал». Как и на многих других предприятиях современной РФ работодатель не хочет знать технику безопасности, и не хочет, чтобы ему напоминали, что такое понятие вообще существует. Председатель профсоюза Анатолий Банных в настоящее время уволен и судится за восстановление на работе. Причём, взыскания, на основании которых его уволили, были наложены за неправильное обращение с антипростудной маской и за то, что он снял на видео грубое нарушение работодателем техники безопасности (!).

Работникам подобное отношение работодателя к техпроцессу и технике безопасности обходится крайне дорого. За «эффективность» менеджмента они периодически платят здоровьем и жизнью.



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