Путин начал раздавать земли ветеранам

Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки военных, порекомендовав Московской области, Крыму и Севастополю предусмотреть бесплатную передачу им земельных участков, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет о "военнослужащих, награжденных государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий". Помимо этого, меры социальной поддержки распространяются на родственников тех солдат, которые погибли в зоне СВО из-за увечья или заболевания.

Властям Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять соответствующие законодательные акты, которые устанавливают случаи безвозмездной передачи участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

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Конечно, наделить землей заслуженных ветеранов - дело правильное. Однако ж именно в тех регионах, которые обозначил Путин, свободной земли особо нет. Земля там дорогая, особенно в Подмосковье, и давно уже освоена.

Значит, придется землю у кого-то отбирать, чтобы наделить ей ветеранов. Либо давать ветеранам землю совершенно негодную, которая никому не нужна. Ну или выводить из оборота сельскохозяйственные земли и земли природоохранных территорий.

Причем в распоряжении Путина совершенно не указано, с какой целью передаются участки и какого размера?

Одно дело участки дачные, другое под застройку и третье - для ведения фермерского хозяйства.

Одно дело шесть соток, другое - гектар или несколько гектаров.

И совершенно загадочен подбор регионов. А почему не давать землю на Кубани или в Ленинградской области?

Тут есть исторические прецеденты - еще в Риме ветеранам давали землю в приграничных регионах, тем самым повышая лояльность местного населения - так из военных поселений образовались Вена (Виндобона), Будапешт (Аквинкум) и другие будущие города.

Здесь понятно наделение ветеранов землей в Республике Крым - в степном и горном Крыму и землю проще найти, и смысл появления там лояльного населения понятен. Уже в приморской части - вопросы, там свободной земли практически нет.

Но в Московской области зачем нужно какое-то особо лояльное население с боевым опытом? Вроде бы в Подмосковье проблем нет. Или нужно добавить генеральских дач?

Та же проблема в Севастополе, где население и так более, чем лояльно. И земли в городе и вблизи города нет от слова "вообще" - в украинский период земля раздавалась гражданам совершенно бесконтрольно, человек мог найти свободной участок, осуществить самозахват, а потом узаконить его - это было в рамках правового поля. В результате уже каждый клочок земли имеет своего хозяина. И население города выросло в российский период тысяч на сто пятьдесят - и так уже проблемы с перенаселенностью.

Да, можно давать землю в севастопольском округе - она тоже числится как городская, но по сути - это горный Крым, далеко от моря, далеко от города, без коммуникаций, главное - без воды... Это земля дармовая, но она никому не нужна, и навряд ли у ветеранов обнаружатся миллионы на развитие этих "подарков". Или к этим землям должны прилагаться большие субсидии на освоение. Кто их будет выделять?

Я просто удивлен, что Путин подписал столь непроработанный документ.

Меж тем совершенно открыт вопрос с землями Херсонской и Запорожской областей. Вот где формируется натуральный лимес, и где по уму и надо наделять ветеранов землей, причем для постоянного проживания и сельскохозяйственного освоения. Земли много и она отличная, плодородная. Приморское территории очень привлекательны для проживания - не хуже, чем в Крыму.

Вот где нужно раздавать землю гектарами, и выделять средства на сельскохозяйственное освоение. Хотя если брать Бердянск, Приморск, Геническ - то и курортное.

Но под генеральские дачи не годится...

А.Б.