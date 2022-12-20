Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин начал раздавать земли ветеранам

Опубликовано 20.12.2022 в разделе комментариев 1

украина война крым киев
Путин начал раздавать земли ветеранам

Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки военных, порекомендовав Московской области, Крыму и Севастополю предусмотреть бесплатную передачу им земельных участков, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет о "военнослужащих, награжденных государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий". Помимо этого, меры социальной поддержки распространяются на родственников тех солдат, которые погибли в зоне СВО из-за увечья или заболевания.

Властям Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять соответствующие законодательные акты, которые устанавливают случаи безвозмездной передачи участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

***

Конечно, наделить землей заслуженных ветеранов - дело правильное. Однако ж именно в тех регионах, которые обозначил Путин, свободной земли особо нет. Земля там дорогая, особенно в Подмосковье, и давно уже освоена. 

Значит, придется землю у кого-то отбирать, чтобы наделить ей ветеранов. Либо давать ветеранам землю совершенно негодную, которая никому не нужна. Ну или выводить из оборота сельскохозяйственные земли и земли природоохранных территорий. 

Причем в распоряжении Путина совершенно не указано, с какой целью передаются участки и какого размера?

Одно дело участки дачные, другое  под застройку и третье - для ведения фермерского хозяйства. 

Одно дело шесть соток, другое - гектар или несколько гектаров.

И совершенно загадочен подбор регионов. А почему не давать землю на Кубани или в Ленинградской области?

Тут есть исторические прецеденты - еще в Риме ветеранам давали землю в приграничных регионах, тем самым повышая лояльность местного населения - так из военных поселений образовались Вена (Виндобона), Будапешт (Аквинкум) и другие будущие города.

Здесь понятно наделение ветеранов землей в Республике Крым - в степном и горном Крыму и землю проще найти, и смысл появления там лояльного населения понятен. Уже в приморской части - вопросы, там свободной земли практически нет. 

Но в Московской области зачем нужно какое-то особо лояльное население с боевым опытом? Вроде бы в Подмосковье проблем нет. Или нужно добавить генеральских дач?

Та же проблема в Севастополе, где население и так более, чем лояльно. И земли в городе и вблизи города нет от слова "вообще" - в украинский период земля раздавалась гражданам совершенно бесконтрольно, человек мог найти свободной участок, осуществить самозахват, а потом узаконить его - это было в рамках правового поля. В результате уже каждый клочок земли имеет своего хозяина. И население города выросло в российский период тысяч на сто пятьдесят - и так уже проблемы с перенаселенностью.

Да, можно давать землю в севастопольском округе - она тоже числится как городская, но по сути - это горный Крым, далеко от моря, далеко от города, без коммуникаций, главное - без воды... Это земля дармовая, но она никому не нужна, и навряд ли у ветеранов обнаружатся миллионы на развитие этих "подарков". Или к этим землям должны прилагаться большие субсидии на освоение. Кто их будет выделять?

Я просто удивлен, что Путин подписал столь непроработанный документ.

Меж тем совершенно открыт вопрос с землями Херсонской и Запорожской областей. Вот где формируется натуральный лимес, и где по уму и надо наделять ветеранов землей, причем для постоянного проживания и сельскохозяйственного освоения. Земли много и она отличная, плодородная. Приморское территории очень привлекательны для проживания - не  хуже, чем в Крыму.

Вот где нужно раздавать землю гектарами, и выделять средства на сельскохозяйственное освоение. Хотя если брать Бердянск, Приморск, Геническ - то и курортное. 

Но под генеральские дачи не годится...

А.Б.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ю
написал 20.12.2022 00:42
Главное, чтоб коцапорылое дерьмо помнило, что все территории Украины надо освободить от себя.
А то ведь будем гнать и очень больно.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Николай Рыжков предложил воссоздать СССР
Николай Рыжков предложил воссоздать СССР
19.12.2022
На смерть первого и последнего польского космонавта
На смерть первого и последнего польского космонавт...
14.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Детские игры коммунистов (0)
Путин начал раздавать земли ветеранам (0)
Николай Рыжков предложил воссоздать СССР (0)
Против дикого капитализма на селе (2)
В Пулково задержали Пирога, депутата от партии власти (3)
Правительство уходит в виртуальный мир (4)
Николай Рыжков предложил воссоздать СССР (5)
У Путина все к лучшему (4)
Украина больше не вернется (27)
Наукоградам угрожает ликвидация! (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss