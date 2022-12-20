Детские игры коммунистов

В газете "Правда" №138 коммунисты печатают небольшую заметку под заголовком: "Краснознамённая колонна в Петрозаводске". Под заголовком толпа из 15 человек восемь из которых держат стяги флагов возможно красного цвета. Толпа стоит по фронту и они никуда не идут. Можно предположить, что даже зевак нет, чтобы посмотреть на это бессмысленное сборище. Чуть ниже другой снимок из Рязани. Четыре взрослых дяди и одна тётя держат плакаты "Наша Родина -СССР", "За СССР" и ещё два плаката из - за мелкого шрифта не читаемы. К снимкам есть пояснение о том, что колонна автомобилей с красными флагами проследовала по центральным и примыкающим к ним улицам Петрозаводска под звуки советской музыки. Так и хочется спросить Зюганова, это зачем и что даёт колонна авто с красными флагами народу и стране? Возникает такое предположение, что лидер КПРФ финансирует эти колонны из нашего народного бюджета, который он заработал на наших голосах. Детская забава и больше ничего. И ведь в одной автомашине рулил первый секретарь Карельского рескома КПРФ Е.Ульянов. Вот радости было у народа, который видел эту коммунистическую забаву.

На нижней половине первой страницы газеты печатаются снимки протеста народа за рубежом. Такие снимки на всех газетах "Правды". Что бы это значило? Может Зюганов хочет, чтобы народ России тоже выходил на акции протеста? Тем более это разрешает Конституция России. Для народа нужен организатор и лидер движения, однако такого в России не наблюдается. Второго Ленина Российская действительность не рождает. Деньги затмили разум и народу оказавшемуся в нищете, и чиновникам дорвавшимся до власти.

По какой причине мне не понятно В.Володин вспомнил слова президента высказанные 20 лет назад. "Все, кто хранит активы и деньги за рубежом, замучаются пыль глотать, пытаясь вернуть эти средства". А как быть если само государство деньги и золото хранит в Лондонских банках? Вячеслав об этом не вспомнил. И самое интересное, что эти миллиарды долларов Западные чиновники ищут способ передать Украине на восстановление. Запад и США давят Россию с двух очень значительных сторон. Вооружают армию Украины самым современным вооружением, инструкторами и даже наёмниками, а с другой стороны заморозили на неопределённое время наши миллиарды долларов и десятки тонн золота. Значит 20 лет президент знал, что Запад не вернёт наши вклады и при этом не противился вывозу наших активом и золота. Читатель, вам не кажется странным поведение нашего сильного президента? Мы можем предположить, что всё это делается сознательно, чтобы развалить и Россию. Ведь США от этого не отказалось. СССР они разрушили теперь их задача разрушить Россию. Тем более НАТО уже работает в этом направлении. Военные эксперты поговаривают, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. И Украина натовским вооружением уже пытается бомбить наши приграничные с Украиной области и даже нацеливается на Московскую область. Думаю, что с таким руководство НАТО и Европейский Союз могут осуществить такой замысел. Что будет дальше предположить не возможно. Ясно одно, что народу России снова придётся умирать на своей земле, как это было во время Великой Отечественной Войне.

Всё дело стало за США. Если Байден даст команду "фас" НАТО и ЕС то нападения не избежать. А что будет дальше и Богу не известно.

15 декабря на радио дали послушать народу выступление президента на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Говорил президент много и по деловому. Но если всё это будет исполнено, то Россия как и Союз займёт своё второе место в мире по экономике и жизни народа. Попробую напомнить некоторые монологи президента. "Ключ к повышению материального благосостояния российских семей, их доходов - это высокие темпы экономического роста". Нужна цифровизация и развитие искусственного интеллекта. Не всё у нас в этом направлении делается. Тем более многие будущие учёные массово покидают страну. Имеется в виду умную молодёжь, которая не находя приличной работы уезжает за пределы России.

"В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат" . Хорошо сказано, но сомнительно. Сколько лет идёт разговор о зарплатах, но она не растёт у народа, а наоборот с повышением цен и тарифов падает. Растёт только у чиновников, депутатов и воров.

"Индикатором является минимальный размер оплаты труда. В этом году увеличен дважды - на 8,6% и на 10%. С начала нового года составит больше 16 тысяч рублей в месяц. Среди трудящихся не должно быть бедных людей". Президент сам противоречит себе. 16 с копейками это и есть нищета. На это у меня возникло предложение. Нового президента надо на 6 месяцев садить на минимальную оплату труда. Следить, что бы он не воспользовался прежними накоплениями и если останется в добром здоровье пусть пользуется законными правами президента. Вот тогда он будет знать как живёт человек, тем более работа требует специальной экипировки, которую выдают только в специальных учреждениях.

"Ключевой задачей на следующий год является защита материнства, детства, поддержку семей". А от кого защищать материнство? Думаю, что от правительства. А не проще заменить правительство на то, от которого не надо защищать.

"Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины. Размер пособия беременным женщинам будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения". Можно ожидать, что на местах чиновники будут отталкиваться от половины минимума и попробуй им докажи, что это нищета. Обдуманно президент даёт пояснения. Подобные меры приняты несколько лет назад, но они проблему не решили. Рождаемость падает и ниже смертности. Огромная территория России теряет народ, а это может привести к потере именно территории.

"В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов". Речь идёт о четырёх присоединённых к России территориях.

Старикам в зимний период на селе делать нечего. Смотрим телевизор, слушаем радио. Однажды слушатель журналисту на радио задал не скромный вопрос: "Президент всё говорит правильно, но чиновники ничего не делают для исполнения. Возможно в его окружении есть предатели?" Журналист был поставлен в тупик, мычал что - то говорил, но ничего конкретного не сказал. Это потому ,что президент не проверяет исполнение, да и порядочные чиновники перевелись.