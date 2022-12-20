Путин поздравил органы с очередным успехом

Путин назвал обстановку в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях «крайне сложной» и отметил работу органов безопасности в новых регионах РФ.

«На вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг — сделать всё необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод», — сказал президент, поздравляя сотрудников органов.

Путин заверил, что Россия и дальше будет укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.

Тем временем в Донецке после обстрела вечером 19 декабря повреждены 6 корпус больницы имени Калинина, детский сад и жилые дома.

В разрушенном корпусе располагались отделения: физиотерапии, нейрохирургии детской, общей и сосудистой. Сообщается о раненых пациентах.

Не уберегли, выходит... А ведь кто-то наводил артиллерию, 5 попаданий в одно место - сто процентов наводили.

А.Б.