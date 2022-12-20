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Московский листок

Путин поздравил органы с очередным успехом

Опубликовано 20.12.2022 в разделе комментариев 1

терроризм фсб
Путин поздравил органы с очередным успехом

Путин назвал обстановку в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях «крайне сложной» и отметил работу органов безопасности в новых регионах РФ.

«На вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг — сделать всё необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод», — сказал президент, поздравляя сотрудников органов.

Путин заверил, что Россия и дальше будет укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.

Тем временем в Донецке после обстрела вечером 19 декабря повреждены 6 корпус больницы имени Калинина, детский сад и жилые дома.

В разрушенном корпусе располагались отделения: физиотерапии, нейрохирургии детской, общей и сосудистой. Сообщается о раненых пациентах.

Не уберегли, выходит... А ведь кто-то наводил артиллерию, 5 попаданий в одно место - сто процентов наводили.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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.
10а написал 20.12.2022 11:05
А.Б. ...
Это уже никому не интересно.
Все знают, что с 2014 года россияне планомерно обстреливают свои и оккупированные позиции и рассказывают, что это ВСУ.
А в реале гражданских бомбят исключительно россияне.
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