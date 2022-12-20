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Московский листок

Добыча нефти в России в 2023 году снизится на 50 млн тонн

Опубликовано 20.12.2022 в разделе комментариев 0

европа газ нефть
Добыча нефти в России в 2023 году снизится на 50 млн тонн

С 525 млн до 475 млн тонн, если в цифрах. Или на 10 процентов. Существенно.

Укрепление доллара до 85 рублей предсказал председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, тот самый, который был министром финансов во время дефолта 1998 года. С такими капитанами экономики ничего не страшно.

Он предположил, что рубль может ослабнуть, но в «пределах разумного», из-за возможного падения цен на нефть и рецессии. В ближайшем будущем российская валюта может упасть до 75 рублей.

Падение рубля относительно американской валюты может продолжиться, если цена нефти снизится до 40-45 долларов за баррель.

А она снижается. И добыча падает.

Правда, сколько теперь стоит рубль в долларах почти совершенно неважно. Важно, сколько в буханках хлеба и палках колбасы.

 А.Б.



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