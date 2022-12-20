Яндекс по своей вине прозевал забастовку собственных курьеров

Более 600 курьеров «Яндекс.Еды» планируют выйти на пятидневную забастовку в Москве с 20 декабря

ФОРУМ.мск писал о подготовке забастовки еще 17 числа.

Рабочий Союз Курьеров. Прошла встреча с депутатами. Намечается забастовка

Требования забастовщиков:

1. Вернуть тариф 110 рублей

2. Уменьшить зону доставки до 2 км

3. Отменить штрафы

4. Добавлять заказы в мультизаказ только по согласованию и платить за них полную ставку

5. Ввести дополнительную оплату при ожидании курьером заказа от 20 минут

6. Отменить автоприём заказов

7. Признать «Яндекс-Еда» работодателем и ввести обязательный Трудовой договор

То есть вполне разумные и законные требования, причем озвученные предварительно, при участии депутатов Госдумы и Мосгордумы, а также представителей Союза профсоюзов России.

Однако, в самом «Яндексе» о жалобах доставщиков известно не было... Такая избирательность зрения и слуха. В компании, напротив, уверили, что за год доход курьеров вырос на 30%. Но за счет чего? За счет потогонной системы, когда порой молодые еще курьеры просто умирают от перегрузок. Или становятся инвалидами.

В профсоюзе "Курьер" с 2020 года координируют забастовки курьеров из-за невыплаты зарплат доставщикам еды. Сейчас в „Курьере“ обвиняют „Яндекс“ в „монополизации отрасли“ после покупки Delivery Club.

Что же до информации - так Яндекс-новости года три как выкинули ФОРУМ.мск из рейтинга, а после начала спецоперации раздача Яндекса вообще не выдает ФОРУМ.мск.

Вот так сами себя и наказали - информация была доставлена вовремя, но адресат сам себе ее обрезал.

Ранее сообщалось о забастовках курьеров «Яндекс.Еды» в ряде городов - об этом в Яндексе тоже, конечно, "не слыхали".

Например, в Кемерове сотрудники «Яндекс.Еды» заявили, что работа на компанию является по своей сути «рабством».

А.Б.