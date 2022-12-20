Хорошая новость - повышается оплата по больничному

С 1 января в России повышается максимальная сумма выплаты по больничному листу — дневной "потолок" составит 2 736,99 рублей, а за месяц (31 день) — 84 846,69 рублей. Это касается тех, чей стаж превышает восемь лет — в этом случае по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка, но не больше означенной суммы.

Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет- пособие составляет 80%.

Кроме того, со следующего года выплаты по больничному листу будут получать и сотрудники, работающие по договорам. Застрахованными будут и лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПД), а именно:

— гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг;

— договоры авторского заказа;

— договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.

Это забавно - Пенсионный фонд регулярно отказывает мне в надбавках и льготах, поскольку считает меня работающим пенсионером на основании договора с Яндексом. При этом Яндекс на основании решения Роскомнадзора не платит мне ни копейки.

Вот интересно, оплатит ли мне Яндекс с будущего года больничный, хотя бы в размере МРОТа?

Что-то мне подсказывает, что ни копейки я с Яндекса не получу...

А.Б.