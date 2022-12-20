Как Яндекс "не знал" о забастовке собственных курьеров

Курьеры объявляют о забастовке в Яндекс.

Мы работаем на износ, в жару и холод, в гололедицу и мороз, а Яндекс снижает зарплату, пренебрегает нашими потребностями, мы требуем:

1) Вернуть тариф 110 рублей.

2) Уменьшить зону доставки до 2 км.

3) Отменить штрафы.

4) Добавлять заказы в мульти-заказ только по согласованию и платить за них полную ставку.

5) Ввести дополнительную оплату при ожидании курьером заказа от 20 минут.

6) Признать Яндекс.Еда работодателем и ввести обязательный трудовой договор.

7) Отменить автоприем заказов.

В случае невыполнения Яндексом наших требований, мы объявляем всероссийскую забастовку курьеров с 20.12.2022 до 25.12.2022. Курьеры не будут выходить на работу и брать заказы.

Бороться за свои права можно только коллективно, присоединяйтесь к всероссийскому организационному чату!