Как Яндекс "не знал" о забастовке собственных курьеров

Курьеры объявляют о забастовке в Яндекс.
Мы работаем на износ, в жару и холод, в гололедицу и мороз, а Яндекс снижает зарплату, пренебрегает нашими потребностями, мы требуем:
1) Вернуть тариф 110 рублей.
2) Уменьшить зону доставки до 2 км.
3) Отменить штрафы.
4) Добавлять заказы в мульти-заказ только по согласованию и платить за них полную ставку.
5) Ввести дополнительную оплату при ожидании курьером заказа от 20 минут.
6) Признать Яндекс.Еда работодателем и ввести обязательный трудовой договор.
7) Отменить автоприем заказов.
В случае невыполнения Яндексом наших требований, мы объявляем всероссийскую забастовку курьеров с 20.12.2022 до 25.12.2022. Курьеры не будут выходить на работу и брать заказы.
Бороться за свои права можно только коллективно, присоединяйтесь к всероссийскому организационному чату!
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