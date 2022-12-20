Здравствуйте! Что ни день, то новые чудеса...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Вот Путин провел переговоры с Лукашенко... Раньше то в Вашингтон, то в Париж - говорили, мол, во внутренней политике иной раз не очень, зато уж внешнеполитические вопросы на самом высшем уровне.

Ну, теперь во внутренней политике Белгород обороняем, а во внешней - переговоры с Лукашенкой. Хотя непонятно, может, это уже внутренняя... Однако, такими темпами скоро будет к Собянину ездить переговариваться...

Ладно, теперь о новостях, кратко.

- «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на 2023 год

- Страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро

- РФ считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ после 15 марта

- Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ Суземского района

Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Путин начал раздавать земли ветеранам

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Путин поздравил органы с очередным успехом

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Добыча нефти в России в 2023 году снизится на 50 млн тонн

https://forum-msk.org/material/news/1...

4. Более 600 курьеров «Яндекс.Еды» планируют выйти на пятидневную забастовку в Москве с 20 декабря

https://forum-msk.org/material/news/1...

https://forum-msk.org/material/news/1...

5. Хорошая новость - повышается оплата по больничному

https://forum-msk.org/material/news/1...