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Московский листок

Морозят наших

Опубликовано 21.12.2022 автором Альберт Сперанский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Морозят наших

Много вешают нам на уши о том, как страдальчески выживают без нашего газа в своих квартирах жители Европы, но умалчивают, что зуб на зуб не попадает от такого же холода у многих россиян. И мерзнут наши люди не от санкций, а по вине наших чиновников. Близится Новый год, но некоторым жителям Еврейской автономной республике ни до праздника. Под елочкой начинают загадывать не о здоровье и счастье, а о тепле в своей квартире. Но будет ли оно, на этот вопрос уже более пяти лет не могут ответить местные власти, уголь в нашей богатой шахтами стране, оказывается  в большом дефиците в этих краях.

Люди  пишут отсюда жалобы во все властные органы, в результате, ни ответа, ни привета. Один житель Еврейской республики отправил письмо с просьбой о помощи лично Владимиру Путину:

«Здравствуйте, Владимир Владимирович. Проживаю в Еврейской АО, в поселке Приамурский. С наступлением холодов в поселке в социально значимых объектах практически полностью отсутствует отопление. Температура в жилых домах не поднимается выше 15 градусов. Теплосеть не справляется, котел, который должны были поменять летом, так и не поменяли. Последней каплей стало сообщение в группе для родителей, где воспитатели просят оставить детей дома из-за отсутствия отопления в детском саду. А я не могу своего ребенка оставить дома, так как мы, я отец и мать работаем, из этого следует, что, отправляя ребенка в детский сад, я намеренно делаю так, чтобы ему было холодно, чтобы он заболел. И эта проблема не первый год обговаривается. В поселке  Приамурский на улице Заводской уличного освещения нет, его просто не хотят включать, темнеет рано, светлеет поздно, дети два километра идут из школы по темной, скользкой улице. Ужас. Администрация поселка не справляется с обязанностями. Примите меры. Спасибо».

Вот и Елене Сапрыкиной из этого же поселка говорит, что ей за коммунальные услуги, которых почти нет, приходится выплачивать примерно 4600 рублей в месяц. При этом в квартире пенсионерки стоят два электрообогревателя, которые накручивают дополнительно большие суммы.

Елена Сапрыкина говорит, что сейчас в квартирах батареи ледяные, спасает людей тепло от электрообогревателей. Кто успел перейти на электроотопление, тем повезло, сейчас его устанавливать не разрешают. Елена Сапрыкина звонила насчет этой ситуации на горячую линию в прокуратуру, приехали оттуда со своим градусником, измерили температуру, показало + 18, при этом они не учли, что в двух комнатах у нее стоят обогреватели. Приезжало телевидение. Сапрыкина обращалась в управляющую компанию, звонила в Роспотребнадзор, в Законодательную думу, Государственную жилищную инспекцию ЕАО, в прокуратуру района, писала губернатору Гольдштейну - все безрезультатно.

Начался ледниковый период и в Братске Иркутской области. Отключено теплоснабжения от 83 объектов. Из них 14 социальных учреждения. В том числе детские сады и школы. Некоторые дети пошли в дежурные группы, остальные остались дома. Ученикам выдали домашнее задание. Сейчас в городе 26 градусов мороза. Иркутский губернатор объясняет инцидент с теплом некачественным строительством, из-за которого сгнила труба теплоснабжения.

Идем дальше по области, вот например, Тайшет. Если прошлой зимой дети в квартире чуть ли не босиком бегали в летней одежде, то нынче родители вынуждены кутать ребёнка в несколько слоёв и надевать шерстяные носки. Вот так встречают и здесь зиму.

Пришли морозы и в Новосибирск. Местные жители массово жалуются, что замерзают в своих квартирах. Спрашивают друг у друга: «Куда звонить, если до сих пор не дали горячую воду в батареи? Очень холодно в квартирах. А ведь по всем коммунальным услугам все оплачено.

В Красноярске с приходом морозов сотни людей вынуждены ходить дома в зимней одежде и спать под двумя одеялами. В квартирах стоит холод, а батареи еле теплые. В квартирах некоторых красноярцев сейчас всего 10 градусов, а у кого-то и ниже. Управляющие компании не везде разобрались с проблемой плохого поступления тепла в домовые системы до холодов. Говорят, что одна из причин – проблема с включением дополнительной мощности для Красноярской ТЭЦ-1.

Жалобами на холод в квартирах загрузили соцсети. Один житель сообщил, что в его 12-этажке Матросова, д. 8а заморозили практически всех жильцов: «В некоторых квартирах температура сейчас чуть более 10 градусов. Я дома надеваю свитер и зимний пуховик, сплю в одежде под двумя одеялами. Соседи жалуются на холод, некоторые успели уже подхватить простудные заболевания». А ведь в доме проживает много пенсионеров и семей с детьми, им приходится особенно трудно.

Возьмем Магаданскую область, район Ягодное, здесь с 1 декабря увеличились тарифы. И за что людям платить, если в квартире температура не поднимается выше двенадцати градусов, замерзающих жителей выручают только обогреватели и теплая одежда. 

Во многих регионах жалуются, что нет угля, тогда возьмем Прокопьевск, где его добывают. Оказывается, что жители одной из улиц, которая прямо так и называется, Горняцкая, замерзают в своих квартирах. Люди обратились в редакцию местных «Вестей». Была передача на эту тему. Через некоторое время снова пришло обращение с этой же улицы Горняцкой, сообщается, что батареи так и не стали горячими, хотя отопительный сезон стартовал месяц назад.

Можно долго перечислять наши города, улицы, где люди мерзнут в своих квартирах. Вот так заботится страна, в которой много своего газа и угля, о нормальных условиях жизни для своих граждан, об уюте и тепле в их домах. Наверно не хватает тепла не в котельных, а в душах наших чиновников, они забывают, что обязаны обогреть наших граждан обыкновенной заботой.

 



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