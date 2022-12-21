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Московский листок

Первый день забастовки курьеров

Опубликовано 21.12.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Первый день забастовки курьеров

По сообщению Рабочего союза Курьеров — более 1000 курьеров в Москве не вышли на работу. Присоединились и другие города — Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Чебоксары. Нам известно из опровержений Яндекса, что забастовки нет. Наверное, отражённые на собственных картах Яндекса коэффициенты повышенного спроса, большое количество свободных слотов возникли сами собой.

Отметим, что со стачкой, которой нет, Яндекс активно борется. Помимо рассылки опровержений в ход идёт резкое увеличение тарифов оплаты курьеров. Правда, не постоянное, а временное. Тарифы поднимаются только на время забастовки, которой «нет». Рассылка Яндексом предложений по СМИ и блогерам — писать статьи на тему, как хорошо живётся курьерам и как забастовки нет. Также Яндексом применяются попытки выявления и блокады курьерских яндекс-аккаунтов наиболее активных курьеров, участников забастовки.

Курьеры собираются бастовать до 25-го. Требования курьеров:

1. Вернуть тариф 110 рублей (работодатель снизил тариф до 70. Такая вот индексация зарплаты наоборот— А.З.)

2. Уменьшить зону доставки до 2 км (скорость перемещения по незнакомым районам ниже – штрафы за опоздание; заказ в дороге может остыть – клиент откажется, снова штраф; часть курьеров — трудовые мигранты, у них патенты либо на работу в Москве, либо на работу в области. Загнал Яндекс туда, где патент недействителен – штраф, уже от правоохранителей)

3. Отменить штрафы (Помимо выше и нижеперечисленного штрафуют за всё подряд. Например, упал с велосипеда, побился, не можешь выйти на следующую смену, на которую уже записался – штраф)

4. Добавлять заказы в мультизаказ только по согласованию и платить за них полную ставку (при наличии нескольких заказов, которые нужно получить из разных мест, велика вероятность опоздания по независящим от курьера причинам. Штраф)

5. Ввести дополнительную оплату при ожидании курьером заказа от 20 минут.

6. Признать «Яндекс-Еда» работодателем и ввести обязательный Трудовой договор (Именно отсутствие Трудового договора даёт возможность недобросовестному «неработодателю» чудесить по полной — штрафовать за всё подряд, уменьшать тарифы по своему желанию, выкидывать с работы путем блокирования аккаунта и т.д.).

7. Отменить автоприём заказов (те же проблемы, что и с мультизаказами).

Если требования курьеров не будут выполнены, то в январе забастовка возобновится в ещё больших масштабах.



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