Забастовка на Яндексе с другой стороны

Итак, на Яндексе бастуют курьеры. В чем причина и чего хотят - я уже писал и говорил, незачем повторяться.

Яндекс по своей вине прозевал забастовку собственных курьеров

Ни малейшей симпатии монопольная олигархическая структура, выросшая из удобного когда-то поисковика, сочувствия, понятно, не вызывает. Завели себе "рабов" - получите "восстание Спартака".

Но есть и еще одна сторона - это человек, который сдуру решил заказать что-то на Яндекс-маркете. В частности, я.

И надо ж такому случиться, что время даставки моего заказа № 168886723 выпало на 20 декабря, день начала забастовки.

В общем, сижу жду с 19.00 до 23.59, как и было указано. Где-то после 23.00 начинаю вибрировать - обещано, что за час до доставки курьер позвонит. Ясно, что за час уже не успевает.

Телефон для связи играет приятную музыку и не отвечает. Чат не открывается.

Примерно без четверти двенадцать появлЯется надпись: "Извините, не успеем в срок. Стараемся привезти как можно скорее. Уже подбираем новую дату".

Ну, что не успевают, понятно и так. А с чего бы новая дата? Я заплатил и желаю получить уже, собственно, мою вещь в срок.

Потом приходит СМС: "Извините, мы не успели доставить заказ вовремя. Стараемся привезти как можно скорее, напишем его статус в ближайшие 48 часов".

Ну, что не успели вовремя как-то и без них понятно... А вот какой-то "статус в течение двух суток?.. Ни хрена себе оперативность! Так и представляю себе 10 тысяч одних курьеров, которые двое суток, сломя голову, бегут за каким-то неведомым статусом...

Дальше переписка в чате с Яндекс-Маркетом.

- Заказ № 168886723, заранее оплачен, должны были привезти вчера до полуночи. Вместо заказа получил СМС, что в течение 48 часов "напишем его статус". Вы охренели с таким сервисом? Мне не нужен статус через двое суток, мне нужна моя вещь, которую я у вас купил за деньги. Где она? 00:26

- Поддержка Маркета: Здравствуйте! Заказ 168886723 задерживается, простите. Уже выясняем, что пошло не так, это займёт примерно сутки. Подскажите, пожалуйста, вы готовы подождать заказ? 00:27

- А не до хрена ли суток, чтобы узнать, что с заказом? Узнайте, пожалуйста, минут за десять. Иначе завтра я пишу жалобу в торгинспекцию и подаю в суд. Нарушать законодательство о правах потребителей нельзя даже Яндексу. 00:32

- Поддержка Маркета: На одном из этапов доставки что-то пошло не так, поэтому заказ 168886723 задержится на 1 день. Простите, что не смогли привезти посылку вовремя. Вы можете перенести дату доставки до 25 числа включительно в личном кабинете. Для этого зайдите в раздел «Мои заказы», выберите нужный и напротив даты нажмите на кнопку «Изменить». 00:33

- Я не хочу ничего изменять. Просто выполните свои обязательства передо мной, как я выполнил перед вами. И если у вас забастовка курьеров, не надо врать, что "что-то пошло не так". 00:34

- Поддержка Маркета: Здравствуйте, Анатолий! Товар из заказа 168886723 был представлен партнёром Маркета, поэтому узнать точный интервал и способ доставки можно только в чате с продавцом. Для этого зайдите в раздел «Мои заказы» и кликните по кнопке «Чат по заказу». Простите, что подвели. Если в течение дня вам не ответят или не смогут решить проблему, то перейдите по кнопке «Нужна помощь Яндекс Маркета», а затем — «Позвать поддержку». Так вы сможете призвать службу арбитража, и вопрос решится быстрее. 00:42

- А зачем мне что-то нажимать и что-то делать? Теперь это ваша проблема. Я потерял некоторое количество денег. Вы потеряете гораздо больше. Да, ваш партнер ИП Дармал Асадулла Шамохаммад, никакого контакта с ним нет на странице. 00:47

На этом переписка оборвалась.

Продолжение следует.