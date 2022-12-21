Путин посетил/не посетил зону СВО

Путин посещал зону специальной военной операции, когда 16 декабря работал в объединенном штабе войск СВО, сообщает во вторник "Российская газета" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев написал в своем Telegram-анале, что верховный главнокомандующийбыл в зоне специальной военной операции.

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", - приводит "Российская газета" ответ Пескова на вопрос о посещении президентом зоны СВО.

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Причем штаб СВО такой секретный, что местоположение его не раскрывается. Может, из окон этого штаба можно наблюдать передовые позиции войск. А может, чтобы оказаться в штабе СВО, Путину и из Москвы выезжать не нужно было... Нам это не известно, потому что секрет и государственная тайна!

У нас же нынче все секретное. Может, и Путин приезжал в штаб СВО, а может и не Путин вовсе. А может, и штаб ему организовали где-то поблизости, потому как глде верховный главнокомандующий, там у него и штаб.

Это как с кремлевским кабинетом Путина: так вроде кабинет, а поднимешь голову - декорации кончаются, и виден павильон в Останкино... И все верно - где Путин, там у него и кабинет, и кремль.

Да, в общем, там ему и СВО могут организовать. Никаких проблем.

Что-то мне это напомнило "Калигулу" Тинто Бпрасса...

А.Б.