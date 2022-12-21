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Московский листок

Послания не будет, неохота...

Опубликовано 21.12.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура кремль послание
Послания не будет, неохота...

Президент РФ Владимир Путин не будет выступать с посланием к Федеральному Собранию в 2022 году. Скорее всего, оно окажется сдвинуто на 2023 год, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника из Администрации Президента.

До этого РИА Новости сообщило, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27 декабря. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

По словам одного из собеседников издания, идеи для подготовки послания начали собирать у экспертов, но это был «очень ранний уровень» работы. Другой источник подтвердил, что подготовка обращения началась, но вскоре «затухла». В середине декабря сотрудник АП заверил, что масштабной работы над посланием в его структуре точно не ведется.

О как! Начали и бросили. Да ну его, послание это...

А как же статья 84 Конституции РФ? В ней ведь ясно написано: "Президент Российской Федерации: (,,,)

е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

С другой стороны, в Конституции же нет пункта, в соответствии с которым "Президент РФ соблюдает Конституцию РФ".

Ну а не запрещено, значит, разрешено...

 А.Б.



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