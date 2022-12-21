Будет сразу два спутниковых завода, одного мало

«Роскосмос» планирует построить два новых спутниковых завода для серийного выпуска космических аппаратов, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

Понимаете? Сразу да спутниковых завода, одного мало.

Предположительно, один из заводов будет построен в Красноярске, а второй — в Московской области, логистика будет оптимизирована таким образом, чтобы не возить материалы через всю страну. Такая местная спутниковая промышленность.

Также Борисов заявил, что по итогам 2022 года предприятия «Роскосмоса» понесут убытки на сумму более 50 млрд рублей.

Кстати, а как там с эвакуацией космонавтов с МКС? Два завода это хорошо, а три человека как-то застряли в космосе, и вроде все в порядке, ни у кого не припекает.

Будут ждать, пока в Красноярске построят завод, он выпустит нужную ракету и слетает за мужиками на МКС?

Или как? Хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха...

А.Б.