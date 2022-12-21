В Конституции нет пункта "Президент соблюдает Конституцию"

Здравствуйте! Сегодня не день, а просто сказка. Стра-ашная...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Бастуют курьеры, уже по всей стране. Незаметно курьер стал массовой и весьма востребованной профессией.

Вчера звонил старинный друг, сейчас профессор экономики в Англии, говорит, самое время описывать постиндустриальную экономику как экономику глобального провала.

Да, наверно самое время. И тут я вспомнил, что являюсь секретарем Союза профсоюзов России. И курьерские профсоюзы, которые сейчас бастуют, как раз входят в СПР. А куда им еще входить? Не в ФНПР же...

И, кстати, полное заблуждение, что самозанятые не имеют права образовывать профсоюзы - имеют, и еще какое.

Ладно, теперь о новостях, кратко.

- США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot

- Курс евро на Мосбирже превысил 75 рублей, доллар перевалил за 70

- Баварского не будет: «Ъ» узнал о планах правительства повысить пошлины на пиво из недружественных стран

- Зеленский посетил Артемовск и улетел в Вашингтон

- Суды в Москве приняли решения о сносе почти 270 объектов самовольного строительства

Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1. Путин посетил/не посетил зону СВО

Путин посещал зону специальной военной операции, когда 16 декабря работал в объединенном штабе войск СВО, сообщает во вторник "Российская газета" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев написал в своем Telegram-канале, что верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции.

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", - приводит "Российская газета" ответ Пескова на вопрос о посещении президентом зоны СВО.

Причем штаб СВО такой секретный, что местоположение его не раскрывается. Может, из окон этого штаба можно наблюдать передовые позиции войск. А может, чтобы оказаться в штабе СВО, Путину и из Москвы выезжать не нужно было... Нам это не известно, потому что секрет и государственная тайна!

У нас же нынче все секретное. Может, и Путин приезжал в штаб СВО, а может и не Путин вовсе. А может, и штаб ему организовали где-то поблизости, потому как где верховный главнокомандующий, там у него и штаб.

Это как с кремлевским кабинетом Путина: так вроде кабинет, а поднимешь голову - декорации кончаются, и виден павильон в Останкино... И все верно - где Путин, там у него и кабинет, и кремль.

Да, в общем, там ему и СВО могут организовать. Никаких проблем.

Что-то мне это напомнило "Калигулу" Тинто Брасса...

2. Первый день забастовки курьеров

По сообщению Рабочего союза Курьеров — более 1000 курьеров в Москве не вышли на работу. Присоединились и другие города — Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Чебоксары. Нам известно из опровержений Яндекса, что забастовки нет. Наверное, отражённые на собственных картах Яндекса коэффициенты повышенного спроса, большое количество свободных слотов возникли сами собой.

Отметим, что со стачкой, которой нет, Яндекс активно борется. Помимо рассылки опровержений в ход идёт резкое увеличение тарифов оплаты курьеров. Правда, не постоянное, а временное. Тарифы поднимаются только на время забастовки, которой «нет».

Идет рассылка Яндексом предложений по СМИ и блогерам — писать статьи на тему, как хорошо живётся курьерам и как забастовки нет. Также Яндексом применяются попытки выявления и блокады курьерских яндекс-аккаунтов наиболее активных курьеров, участников забастовки.

Курьеры собираются бастовать до 25-го.

Если требования курьеров не будут выполнены, то в январе забастовка возобновится в ещё больших масштабах.

3. Забастовка на Яндексе с другой стороны

Итак, на Яндексе бастуют курьеры. В чем причина и чего хотят - я уже писал и говорил, незачем повторяться.

Ни малейшей симпатии монопольная олигархическая структура, выросшая из удобного когда-то поисковика, сочувствия, понятно, не вызывает. Завели себе "рабов" - получите "восстание Спартака".

Но есть и еще одна сторона - это человек, который сдуру решил заказать что-то на Яндекс-маркете. В частности, я.

И надо ж такому случиться, что время даставки моего заказа № 168886723 выпало на 20 декабря, день начала забастовки.

В общем, сижу жду с 19.00 до 23.59, как и было указано. Где-то после 23.00 начинаю вибрировать - обещано, что за час до доставки курьер позвонит. Ясно, что за час уже не успевает.

Телефон для связи играет приятную музыку и не отвечает. Чат не открывается.

Примерно без четверти двенадцать появлЯется надпись: "Извините, не успеем в срок. Стараемся привезти как можно скорее. Уже подбираем новую дату".

Ну, что не успевают, понятно и так. А с чего бы новая дата? Я заплатил и желаю получить уже, собственно, мою вещь в срок.

Потом приходит СМС: "Извините, мы не успели доставить заказ вовремя. Стараемся привезти как можно скорее, напишем его статус в ближайшие 48 часов".

Ну, что не успели вовремя как-то и без них понятно... А вот какой-то "статус в течение двух суток?.. Ни хрена себе оперативность! Так и представляю себе 10 тысяч одних курьеров, которые двое суток, сломя голову, бегут за каким-то неведомым статусом...

Дальше переписка в чате с Яндекс-Маркетом.

- Заказ № 168886723, заранее оплачен, должны были привезти вчера до полуночи. Вместо заказа получил СМС, что в течение 48 часов "напишем его статус". Вы охренели с таким сервисом? Мне не нужен статус через двое суток, мне нужна моя вещь, которую я у вас купил за деньги. Где она? 00:26

- Поддержка Маркета: Здравствуйте! Заказ 168886723 задерживается, простите. Уже выясняем, что пошло не так, это займёт примерно сутки. Подскажите, пожалуйста, вы готовы подождать заказ? 00:27

- А не до хрена ли суток, чтобы узнать, что с заказом? Узнайте, пожалуйста, минут за десять. Иначе завтра я пишу жалобу в торгинспекцию и подаю в суд. Нарушать законодательство о правах потребителей нельзя даже Яндексу. 00:32

- Поддержка Маркета: На одном из этапов доставки что-то пошло не так, поэтому заказ 168886723 задержится на 1 день. Простите, что не смогли привезти посылку вовремя. Вы можете перенести дату доставки до 25 числа включительно в личном кабинете. Для этого зайдите в раздел «Мои заказы», выберите нужный и напротив даты нажмите на кнопку «Изменить». 00:33

- Я не хочу ничего изменять. Просто выполните свои обязательства передо мной, как я выполнил перед вами. И если у вас забастовка курьеров, не надо врать, что "что-то пошло не так". 00:34

- Поддержка Маркета: Здравствуйте, Анатолий! Товар из заказа 168886723 был представлен партнёром Маркета, поэтому узнать точный интервал и способ доставки можно только в чате с продавцом. Для этого зайдите в раздел «Мои заказы» и кликните по кнопке «Чат по заказу». Простите, что подвели. Если в течение дня вам не ответят или не смогут решить проблему, то перейдите по кнопке «Нужна помощь Яндекс Маркета», а затем — «Позвать поддержку». Так вы сможете призвать службу арбитража, и вопрос решится быстрее. 00:42

- А зачем мне что-то нажимать и что-то делать? Теперь это ваша проблема. Я потерял некоторое количество денег. Вы потеряете гораздо больше. Да, ваш партнер ИП Дармал Асадулла Шамохаммад, никакого контакта с ним нет на странице. 00:47

На этом переписка оборвалась.

Утром сообщили, что доставят заказ сегодня вечером. Будем посмотреть.

Всем совет - не отказывайтесь от заказов, требуйте их неукоснительного исполнения. Этим вы поможете и курьерам, которые добиваются от Яндекса человеческого к себе отношения.

4. Послания не будет, неохота...

Президент РФ Владимир Путин не будет выступать с посланием к Федеральному Собранию в 2022 году. Скорее всего, оно окажется сдвинуто на 2023 год, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника из Администрации Президента.

До этого РИА Новости сообщило, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27 декабря. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

По словам одного из собеседников издания, идеи для подготовки послания начали собирать у экспертов, но это был «очень ранний уровень» работы. Другой источник подтвердил, что подготовка обращения началась, но вскоре «затухла». В середине декабря сотрудник АП заверил, что масштабной работы над посланием в его структуре точно не ведется.

О как! Начали и бросили. Да ну его, послание это...

А как же статья 84 Конституции РФ? В ней ведь ясно написано: "Президент Российской Федерации: (,,,)

е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

С другой стороны, в Конституции же нет пункта, в соответствии с которым "Президент РФ соблюдает Конституцию РФ".

Ну а не запрещено, значит, разрешено...

5. Будет сразу два спутниковых завода, одного мало

«Роскосмос» планирует построить два новых спутниковых завода для серийного выпуска космических аппаратов, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

Понимаете? Сразу да спутниковых завода, одного мало.

Предположительно, один из заводов будет построен в Красноярске, а второй — в Московской области, логистика будет оптимизирована таким образом, чтобы не возить материалы через всю страну. Такая местная спутниковая промышленность.

Также Борисов заявил, что по итогам 2022 года предприятия «Роскосмоса» понесут убытки на сумму более 50 млрд рублей.

Кстати, а как там с эвакуацией космонавтов с МКС? Два завода это хорошо, а три человека как-то застряли в космосе, и вроде все в порядке, ни у кого не припекает.

Будут ждать, пока в Красноярске построят завод, он выпустит нужную ракету и слетает за мужиками на МКС?

Или как? Хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха...