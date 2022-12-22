Внешняя политика России

В продолжение «Партии войны», и о внешней политике России. Кстати, тематически схожая статья попалась на РИА НОВОСТИ, и называемая «Вашингтон стремится развалить Россию по образцу СССР» https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html Но тогда стоит поспорить с официозом тем более.

То есть, ее автор В. Никифорова продолжает надувать великодержавные щечки. Мол, хотя враги и стараются, но все будет хорошо. Тогда почему они на Украине – а не мы в Калифорнии?!.. Почему враг у ворот?!... А не поздновато ли Кремль спохватился?!... Риторические вопросы.

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Стратегическая перспектива единороссовской России не просматривается от слова совсем. Потому что углеводороды не будут расти и вследствие санкций, и вследствие монопольного сговора ОПЕК+. Индустрия не будет расти вследствие дохлости самого режима, и смотри «двадцать миллионов высокотехнологичных рабочих мест». Хваленый агропром застыл на месте, и смотри платежный баланс за десяток лет. Тогда в чем исторический оптимизм?!.. Только в победе над киевской хунтой?!.. Но, во-первых, бабка надвое сказала; а во-вторых, коллективный запад не исчезнет, и борьба продолжится (а то и усилится). Поэтому пафос а-ля Никифоровых сомнителен.

То есть, законы конкуренции объективны, и никуда с известного судна не деться. Или мы одолеем запад, или он нас. И «кровожадность» автора этих строк не причем. Подобный тектонический перелом уже был в мировой истории, когда так называемые варвары боролись с римлянами. И пожалуйста, вот вам современный эллинский мир в виде англосаксов, и вплоть до копирования институтов – и вот вам те же «варвары» в виде славян-германцев, и разве что первые энергичнее вторых (хотя и вторые зашевелятся с исчезновением жирка, и сигналы пошли).

Но в том-то и парадокс, что единороссовский режим не понимает эту историческую миссию до конца, а хочет на кривой кобыле косой угол объехать. К примеру, если иной россиянин не любит либеральный глобализм («римлян»), или, наоборот, не любит мировой коммунизм («варваров») – что взамен?!.. Нынешнее сырьевое гниение?!.. Не смешите людей! Поэтому вся нынешняя российская власть – какое-то межеумочное и временное состояние, которое должно перейти или в мировой коммунизм второго поколения; или в фашизм либерального исполнения. НИЧЕГО ТРЕТЬЕГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Против истории не попрешь.

Автор говорил об этом много раз, но насчет внутренней политики больше, и в виде современного Советского Союза с развитой демократией (с выборами вплоть до уровня трудовых коллективов). Но и внешняя политика полезна для расширения рынков, и весьма. А что уж говорить о национальной безопасности в виде нераспространения оружия массового поражения. А вот здесь девки пляшут весьма интересно, и подробнее ниже.

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Во-первых, извечное стремление поляков к державе «от моря до моря» естественно. Оно не исчезнет никогда, и пока существуют сами поляки. Это также естественно, как мечта Петра Первого об окне в Европу. Это также естественно, как завоевание Сибири царями да императорами. Это также естественно, как державность Дугиных с подобными. Следовательно, почему одним можно, а другим нельзя. Проблема в другом. Не можешь остановить - возглавь. Не можешь уничтожить - придай процессу цивилизованный характер. То есть, замени шовинистическую истерию нормальным ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ в контру Брюсселю с Вашингтоном, и всем прогрессивным силам будут ладушки.

Да даже надо подойти к вопросу еще масштабнее. Янки радуются, что создали «санитарный кордон» между ресурсной Россией и технологичной Западной Европой. И даже независимым европейским силам, – а таковые в романском лагере и в восточногерманских землях имеются, а что уж говорить о Венгрии с Австрией, - даже им противостоять трудно и против янки, и против «кордона» одновременно. Но если этим силам помочь!, - если нивелировать пресмыкательство восточных европейцев перед янки с помощью Восточноевропейского Союза (ВС), - то и умные в Западной Европе осмелеют.

Более того, зачаток такого союза уже имеется в виде Вышеградской четверки. Ну так, на ловца и зверь бежит! И мы должны сказать этой четверке, а далее всем в виде Польши-Венгрии-Чехии-Словакии-Румынии-Болгарии, - а кто вам сказал, что Россия хочет навязать «тоталитарную» волю?!.. Отнюдь! Да здравствует восточноевропейская демократия! Вперёд и с песней.

Поэтому, и для создания такой демократии, Москва может подумать даже о вхождении Галиции в Польшу, и о вхождении прочих исторических частей в Венгрию и Румынию. Более того, мы можем подумать о разумных скидках на углеводороды. И даже ВС может прихватить Прибалтику с собой. Но с одним непременным условием! Никакого оружия массового поражения наподобие украинских биолабораторий, а что уж говорить об отсутствии ядерного оружия. Лады?!... Разумная сделка.

Собственно, вы, восточные европейцы, что хотите-то?!.. Весьма похоже, что вы хотите, чтобы Евросоюз не лез с пидарами всех мастей, и чтобы ваши экономики процветали. Да без проблем, и Россия поддержит. Вот вам даже часть киевской хунты, и уж к одному концу.

Пожалуйста, создавайте державу «от моря до моря» в виде ВС, и никому не надо кланяться. Ни Штатам, ни России. Сами себе будете хозяевами. Нам нужно только одно – отсутствие оружия массового поражения. Ну так, это будет понятно для всего мира. Так что помимо материальных выгод, будет и большой пиар вашему начинанию, и от всех прогрессивных и демократических сил планеты.

Но тогда, во-вторых, и Китай с Индией, да и Турция со всякими Израилями перестанут наглеть в отношении России. А то уже выкручивают руки, выторговывая большие скидки на углеводороды, втюхивая сомнительные условия зерновых сделок, направляя на удобные им туристические и логистические маршруты, не принимая карты «Мир», фыркая на российские страховки и так далее и тому подобное. Нет уж, когда «санитарный кордон» начнет трещать по всем швам, и превращаясь в цивилизованный Восточноевропейский Союз - тогда и остальные прижмут хвосты, и их монополия на обходные пути исчезнет.

К примеру, можно подумать о единой восточноевропейской валюте в виде злотого-талера-дуката-цехина и бог с ним, назовите как хотите. Главное, от Польши до Болгарии с единым Центробанком. Вот вам и никакого финансового и валютного тоталитаризма а-ля Брюссель-Берлин. И Москва со своими углеводородами поддержит эту валюту в качестве резервов сразу, и для раскрутки совместной торговли. И не забудем про разумные западные силы, которые будут рады такому раскладу. Будет чем торговаться с Вашингтоном, и в качестве противовеса. «Парадокс» получится, что ослабнет не евро, а доллар. Даже евро будет расти по синергетическому эффекту европейского рынка, но это последующая история.

Но главное, это будет гигантским ударом по разнузданной англосаксонской пропаганде. Это несусветная чушь, что Россия спит и видит, как покорить красавицу-Европу. А вот хрен вам, козлы из NBC да СNN. Демократия, демократия и еще раз демократия! Если восточноевропейские страны хотят объединиться в единый союз для развития своих рынков, для создания своей валюты, для продвижения своих ценностей – Москва всегда «за». А вот если, наоборот, англосаксы будут мешать этому, пытаясь сохранить тоталитарный и ужасный «санитарный кордон» – фу на них.

Но иной критик при сказанном выше ухмыльнётся, откуда ж у единороссов воля, интеллект, деньги и контракты, которые могут заменить штатовские и евросоюзовские дотации. Что ж поделать, верно. Но тогда подойдем к вопросу с другой стороны. А зачем нужен сам единороссовский режим?!.. Если заменить его на современный Советский Союз, согласный на создание Восточноевропейского Союза, и даже помогающий этому – это будет не только гигантски прогрессивно внутренне, но и гигантски прогрессивно ВНЕШНЕ! И подобная синергия увеличит производительные силы в разы.

Кстати, некоторые читатели и хвалят автора, и ругают. Хвалят за то, что общий подход к делу правилен. Да, модернизированный Советский Союз нужен, и ничего другого не придумать. Но как это конкретнее, понимаешь; и с чего начинать, а не только болтать.

Начинать надо, - даже в нынешних условиях, и даже в любой точке страны, - с бешеной деятельности по созданию хотя бы муниципальных предприятий с арендой, и для конкуренции с монопольной акционерщиной местного розлива. Муниципальные предприятия должны быть и в строительстве, и в агропроме, и в коммунальных услугах, и в транспорте, и в торговле, и для конкуренции с частным капиталом. И это понравится подавляющему числу жителей, и с соответствующей поддержкой. К примеру, если те же частные транспортники на каких-то линиях оборотистее, флаг в руки. Но если муниципальные транспортники эффективнее для стабильной работы и приемлемых цен, то и нечего бздеть. И так далее, и тому подобное.

Но некоторые хитро выделанные (или уж полностью безграмотные) оппоненты говорят, что де МУП были раньше, но оказались неэффективными. Эта чушь возникла вследствие следующей махинации. Частники проталкивают своего мэра – мэр назначает своего человека директором сохранившихся МУП – те доводят их до банкротства намеренно – и фонды «неэффективных» МУП разрываются на части теми же частниками, и с монопольным бардаком высоких цен и закупок. Нет уж, должен сказать всякий умный представитель левой оппозиции (допустим, член СПРФ), ищите дураков в другом месте. Если для создания МУП нужна Советская власть на местном уровне, так тому и быть, и за это надо драться. Но более того, фонды МУП отдаются в аренду трудовым коллективам с соответствующим интересом каждого работника. Но тогда заинтересованные работники (со своей родней) и не дадут победить частникам на выборах, и с сохранением Советской власти; и услуги населению будут на высоком уровне, и по прогрессивной спирали вверх. Но еще раз, пожалуйста, даже если умный частник найдется, пусть конкурирует честно с МУП на пользу всем. Но уже безо всяких подставных директоров и искусственных банкротств.

Так что работы для умного левого оппозиционера пруд пруди. И даже если оный будет организатором и руководителем МУП на аренде – да пусть имеет хороший заработок на пользу себе и людям.

Но, мол, какое отношение имеет все это к заголовку. Да самое прямое! Подобные советские муниципалитеты возьмут за жабры выборы в регионах гораздо быстрее, чем некоторым кажется – но тогда и федеральному центру никуда не деться. Все это будет вести к современному Советскому Союзу. Вот тогда и внешняя политика станет в разы эффективнее; потому что для нее будут и воля, и талант, и деньги, и ресурсы, и со всем вытекающим.

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Итого. С одной стороны, упрекать российских социалистов в леваческом пацифизме бессмысленно. Уж кто-кто, а именно оные знают, что такое фашизм, и почему надо бороться с ним. А вот насчет единороссов в разы сомнительнее, и с ихними офшорными «либералами» по духу. Так что не надо пудрить мозги на всяких ток-шоу, кто любит родину сильнее.

Но даже допустим, патриоты державного толка имеются, которые хотят драться с либеральным фашизмом по-настоящему. Но без модернизированного Советского Союза — это все равно что лезть в бутылку еще глубже. Представьте, даже георгиевский кавалер орет «вперед». А умные люди говорят ему - пополнение не прибыло, разминирование не проведено, проходы не прорезаны, пулеметы не подавлены и так далее. Да мы ляжем всей ротой, и занавес. В самом лучшем случае, придется окапываться посреди позиций.

Вот подобное окапывание и происходит ныне в Донбассе. Единороссы в драку-то ввязались, а вот как ее закончить, не знают фактически. Не факт, что даже Славянск будет освобожден к концу зимы, а что уж говорить о Киеве. Или что, про Киев уже и мечтать запрещено, и к этому единороссы подводят?!.. То-то! Нет уж, нужна нормальная мобилизация на уровне СССР; нужны фронт и армии; нужны подполье и партизанская война на базе советской агитации и пропаганды – и только тогда победа появится на горизонте.

И да, - кто-то должен взять на себя смелость сказать правду, - киевскую хунту придется рвать на части. ТОЛЬКО ЭТО, И НИЧТО БОЛЬШЕ, покончит с форпостом либерального фашизма у российских границ. Еще раз, поздно пить боржоми, и только так. И делить с помощью Восточноевропейского Союза не в последнюю очередь, выигрывая от этого в разы. А трудящимся, проживающим на территории нынешней Украины, будет не хуже, а лучше, и в разы. Их страдания закончатся, потому что рынки придут в равновесие между диверсификацией и вертикальной интеграцией. Все остальное, и договоры с «гарантиями безопасности» - абсурд. И вот что такое настоящая внешняя политика России. А всяческие официозы здесь и рядом не стояли.