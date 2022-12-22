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Московский листок

Путин рубит окно из Европы

Опубликовано 22.12.2022 в разделе комментариев 1

путин кремль канал
Путин рубит окно из Европы

Россия и Иран ведут работу по строительству нового трансконтинентального торгового маршрута, пишет Bloomberg. Новый торговый путь состоит из речных и железнодорожных маршрутов, которые связывают Иран и Россию через Волгу, Азовское и Каспийское моря, и позволит странам вести торговлю независимо от западных стран, а также дадут Москве более короткий выход к Индии. 

Как отмечает агентство, Москва намерена установить круглогодичное водное сообщение между Азовским и Каспийским морями, расширив существующие судоходные каналы, а Тегеран расширяет железнодорожную сеть до иранского порта Чабахар на побережье Оманского залива.

***

Собственно, маршрут этот проложил еще Афанасий Никитин, и с тех пор суда спускаются по Волге, пересекают Каспий и дальше, уже сухопутным образом, грузы идут на юг Ирана, где снова попадают на суда, уже идущие в Индию.

Индия сегодня - это перспективно, огромная экономика, в ближайшее время способная составить конкуренцию Китаю. Собственно, по паритету покупательной способности это и так третья экономика мира, но от первой экономики мира она отстает раза в три. Но разрыв этот будет сокращаться.

В свое время еще Петр Первый основал Таганрог как "окно в Европу" по южному маршруту, через Босфор, но не сложилось. Войну с Турцией он проиграл, и о южнеом маршруте пришлось забыть лет на семьдесят.

Но ведь и сейчас маршрут через Босфор достаточно проблемный. Его контролирует Турция, и там как пойдет...

А сухопутные границы на западе перекрыты все.

То есть маршрут действует: Ростов-на-Дону (Таганрог) - Волго-Донской канал, Волга, Каспий, далее сухопутный маршрут через Иран с севера на юг к побережью Оманского залива, где снова перевалка грузов на суда - и в Мумбай. Но это маршрут из России, Азовское море теперь внутреннее российское, и дальше либо Керченский пролдив и Босфор, либо как-то по суше. С точки зрения логистики - не очень. По километражу вроде бы короче, чем через Суэц, но зато три перевалки грузов - это долго, не говоря о довольно долгом проходе через Волго-Дон.

И главное - "окно из Европы" ведет только в Россию. Да, нам есть, что предложить индийской и персидской экономике, но это явно не те объемы, что протекают через Суэц.

Да и технологически все выглядит достаточно убого.

Не идет и речи о гигантских паромах, везущих по экзотическим морям не только грузы, но и толпы туристов. Только представим себе сотни тысяч туристов из богатеющей на глазах Индии и динамично развивающейся Персии - а для них лучшая в мире рыбалка в низовьях Волги, наша Шампань по берегам Цимлянского водохранилища, античные памятники Приазовья и Крыма... 

Нет, будут тянуться унылые сухогрузы.

Были проекты строительства канала через Иран с севера на юг - это бы позволило избежать двух перевалок, по сути оставалась одна погрузка на суда в устье Дона. Но это, видимо, слишком масштабно. Это китайцы могут рыть второй Суэц, а турки - второй Босфор. Мы не можем...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .5. написал 22.12.2022 01:38
Да не смешки Баранов.После того,как Индия окончательно выбрала Рафали,как единый тип палубного истребителя,ни чего более вам в Индии не "светит".От слов СОВСЕМ и НАВСЕГДА.Б......ь.Вот что жалко,так это РСК "МиГ".Скорее всего мы бренд МиГ в Украину перетащим вместе с Як и всем остальным,но потерянного времени жаль.А так вообще история мировой цивилизации не знала случая такого стремительного падения из 21 в.в каменный,за какие то 30 лет,которое продемонстрировала кацапопомойка.Дарвин бы дорого заплатил бы за то,что бы описать этот процесс в своей книге "Деградация вида".Вот чего я мы в Украине не можем понять,так это того что практически 300 лет считали кацапов людьми,при чем практически нормальными.Может прояснить Баранов эти воистину "тайны мироздания".
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