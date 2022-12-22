Путин рубит окно из Европы

Россия и Иран ведут работу по строительству нового трансконтинентального торгового маршрута, пишет Bloomberg. Новый торговый путь состоит из речных и железнодорожных маршрутов, которые связывают Иран и Россию через Волгу, Азовское и Каспийское моря, и позволит странам вести торговлю независимо от западных стран, а также дадут Москве более короткий выход к Индии.

Как отмечает агентство, Москва намерена установить круглогодичное водное сообщение между Азовским и Каспийским морями, расширив существующие судоходные каналы, а Тегеран расширяет железнодорожную сеть до иранского порта Чабахар на побережье Оманского залива.

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Собственно, маршрут этот проложил еще Афанасий Никитин, и с тех пор суда спускаются по Волге, пересекают Каспий и дальше, уже сухопутным образом, грузы идут на юг Ирана, где снова попадают на суда, уже идущие в Индию.

Индия сегодня - это перспективно, огромная экономика, в ближайшее время способная составить конкуренцию Китаю. Собственно, по паритету покупательной способности это и так третья экономика мира, но от первой экономики мира она отстает раза в три. Но разрыв этот будет сокращаться.

В свое время еще Петр Первый основал Таганрог как "окно в Европу" по южному маршруту, через Босфор, но не сложилось. Войну с Турцией он проиграл, и о южнеом маршруте пришлось забыть лет на семьдесят.

Но ведь и сейчас маршрут через Босфор достаточно проблемный. Его контролирует Турция, и там как пойдет...

А сухопутные границы на западе перекрыты все.

То есть маршрут действует: Ростов-на-Дону (Таганрог) - Волго-Донской канал, Волга, Каспий, далее сухопутный маршрут через Иран с севера на юг к побережью Оманского залива, где снова перевалка грузов на суда - и в Мумбай. Но это маршрут из России, Азовское море теперь внутреннее российское, и дальше либо Керченский пролдив и Босфор, либо как-то по суше. С точки зрения логистики - не очень. По километражу вроде бы короче, чем через Суэц, но зато три перевалки грузов - это долго, не говоря о довольно долгом проходе через Волго-Дон.

И главное - "окно из Европы" ведет только в Россию. Да, нам есть, что предложить индийской и персидской экономике, но это явно не те объемы, что протекают через Суэц.

Да и технологически все выглядит достаточно убого.

Не идет и речи о гигантских паромах, везущих по экзотическим морям не только грузы, но и толпы туристов. Только представим себе сотни тысяч туристов из богатеющей на глазах Индии и динамично развивающейся Персии - а для них лучшая в мире рыбалка в низовьях Волги, наша Шампань по берегам Цимлянского водохранилища, античные памятники Приазовья и Крыма...

Нет, будут тянуться унылые сухогрузы.

Были проекты строительства канала через Иран с севера на юг - это бы позволило избежать двух перевалок, по сути оставалась одна погрузка на суда в устье Дона. Но это, видимо, слишком масштабно. Это китайцы могут рыть второй Суэц, а турки - второй Босфор. Мы не можем...

А.Б.