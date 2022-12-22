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Московский листок

Рабочий союз курьеров: борьба продолжается

Опубликовано 22.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

О забастовке 20-25 декабря, дальнейших действиях и профсоюзе. С лидером забастовки курьеров "Яндекс-Еды" Нургазы Алибековым беседует Галина Дмитриева.



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