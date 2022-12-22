О забастовке 20-25 декабря, дальнейших действиях и профсоюзе. С лидером забастовки курьеров "Яндекс-Еды" Нургазы Алибековым беседует Галина Дмитриева.
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Рабочий союз курьеров: борьба продолжается
О забастовке 20-25 декабря, дальнейших действиях и профсоюзе. С лидером забастовки курьеров "Яндекс-Еды" Нургазы Алибековым беседует Галина Дмитриева.
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