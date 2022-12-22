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Московский листок

Французский Caesar подстрелил "царского волка"

Опубликовано 22.12.2022 в разделе комментариев 1

путин рогозин роскосмос
Французский Caesar подстрелил "царского волка"

Рогозин ранен на окраине Донецка, то ли в спину, то ли чуть ниже - опасности жизни нет. Чего нельзя сказать о двоих, присутствовавших на дне рождения выдающегося деятеля - они убиты. Ранен и премьер правительства ДНР Хотенко, но он даже отказался от госпитализации.

Группа советников с претенциозным названием "Царские волки" долго проживала в комфортабельной гостинице на окраине Донецка, где решили устроить банкет в ресторане "Шеш-Беш" с участием официальных лиц по случаю дня рождения Дмитрия Олеговича - вот оно и прилетело.

Зачем вообще группе советников какое-то название? Если ты советуешь, а не пиаришься на фоне происходящих событий?

Зачем в ДНР советы бывшего главы Роскосмоса? Они что, собираются запускать чего-то на орбиту или строить космодром под Авдеевкой?

Или у них есть какой-то значимый ВПК, которому необходимы консультации по продвижению?

Потому что технологические и производственные вопросы - это немножко не к Рогозину.

Ясно же, что миссия носила исключительно характер личного PR одного лица. Ну что ж - PR удался, и всего двое убитых. Можно сказать, малой кровью.

Своего рода повтор подвига трех мушкетеров, устроивших завтрак под обстрелом в Ла Рошели...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:главное
0uen написал 22.12.2022 10:03
Четыре генерала
Штаны его несли.
И двадцать три капрала
Дерьмо из них трясли.
Его похоронили,
Где раньше был сортир.
И радом положили
Обосранный мундир.
Песня
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