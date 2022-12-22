Европа готова поставлять на Украину любой мусор

Гендиректор оператора литовских электроэнергетических сетей Litgrid Рокас Масюлис заявил, что Киев согласен получать даже неработающее или сломанное энергетическое оборудование и чинить его самостоятельно.

Литва уже поставляет Незалежной электрические трансформаторы. По его словам, одно такое устройство стоит около 2 миллионов евро. Для отправки на Украину его сначала нужно разобрать и слить масло, на весь процесс нужно около двух недель.

"Мы обновляем нашу сеть, и все, что мы демонтируем, мы отправляем Украине", – отметил Масюлис.

Надеюсь стоимость описанных работ тоже включена в стоимость?

В общем, дорогие европейские рабочие, мы слышали, что вы недоедаете... Так вот все, что вы недоедаете, присылайте, пожалуйста, нам.

Но 2 миллиона евро за списанный и сломанный трансформатор - это хороший бизнес...

Кто ж позволит закончить такую выгодную войну?

А.Б.