Байден с Зеленским занялись поиском справедливого мира

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией; в подтверждение этого Зеленский кивнул.

"Нам также известно, что Владимир Путин не намерен прекращать эту войну. И США намерены гарантировать, чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны", - добавил президент США.

В общем, все ясно - ни переговоров о мире, ни самого мира не будет ни в ближайшем, ни в более отдаленном времени.

Ирано-Иракская война, тоже начавшись как блиц-криг, затянулась на 8 лет. События на Донбассе, начавшиеся по сценарию "Крымской весны", тоже продолжились на 8 лет.

Есть все основания считать, что по аналогии нынешний конфликт тоже может продлиться также долго...

А.Б.