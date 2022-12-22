Новым послом США в Москве назначена Линн Трейси

По личности посла можно судить о реальных отношениях США и РФ.

Линн Трейси - профессиональный советолог, окончила бакалавриат Университета Джорджии по специальности «Советские исследования». И вся ее карьера в Госдепартаменте связана с бывшим СССР, от секретаря по политическим вопросам в посольстве США в Туркменистане до посла в Армении.

Трейси работала и в посольстве США в Москве в 2014—2017 годах — заместитель посла США в России, сразу после провального посольства Майкла Макфола.

Тогда послом в РФ был Джон Теффт, перебравшийся в Москву из американского посольства в Киеве. Роль посла США в украинском госперевороте переоценить трудно.

Вот у него и была Линн Трейси заместителем...