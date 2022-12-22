Здравствуйте! Сегодня день как вчера, а вчера не было ничего хорошего...
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Меня часто упрекают в том, что я не называю вещи своими именами. Действительно, я не сторонник "назывной журналистики" - про "Пуйло" и прочее обращайтесь к украинским коллегам. Там только рот открыл, и сразу ясно, на чем закроет.
Понимаете, если я скажу вам, что такой-то - кака, бяка и засрака, вы ж мне не поверите! Выслушаете. может, примете к сведению, но не поверите.
А вот если после моих слов эта мысль как бы самостоятельно придет в вашу голову - это другое дело. Сами себе-то вы пока еще верите, правда?
Так что моя задача - предоставить вам материал для собственных выводов.
Ладно, теперь о новостях, кратко.
- Байден подтвердил поставку Украине одного комплекса Patriot
- Шойгу призвал увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года
- Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая
- Около трех тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива Азовского моря
- Должность президента Татарстана планируют с 1 января переименовать в главу республики
- Тимур Бекмамбетов продал создавшую «Ночной Дозор» и «Елки» киностудию Bazelevs
- Продолжается забастовка курьеров Яндекса
И - подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1. Французский Caesar подстрелил "царского волка"
https://forum-msk.org/material/news/1...
2. Путин рубит окно из Европы
https://forum-msk.org/material/news/1...
3. Европа готова поставлять на Украину любой мусор
https://forum-msk.org/material/news/1...
4. Байден с Зеленским занялись поиском справедливого мира
https://forum-msk.org/material/news/1...
5. Новым послом США в Москве назначена Линн Трейси
https://forum-msk.org/material/news/1...
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