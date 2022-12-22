Здравствуйте! Сегодня день как вчера, а вчера не было ничего хорошего...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Меня часто упрекают в том, что я не называю вещи своими именами. Действительно, я не сторонник "назывной журналистики" - про "Пуйло" и прочее обращайтесь к украинским коллегам. Там только рот открыл, и сразу ясно, на чем закроет.

Понимаете, если я скажу вам, что такой-то - кака, бяка и засрака, вы ж мне не поверите! Выслушаете. может, примете к сведению, но не поверите.

А вот если после моих слов эта мысль как бы самостоятельно придет в вашу голову - это другое дело. Сами себе-то вы пока еще верите, правда?

Так что моя задача - предоставить вам материал для собственных выводов.

Ладно, теперь о новостях, кратко.

- Байден подтвердил поставку Украине одного комплекса Patriot

- Шойгу призвал увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года

- Курс доллара превысил 69 рублей впервые с 11 мая

- Около трех тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива Азовского моря

- Должность президента Татарстана планируют с 1 января переименовать в главу республики

- Тимур Бекмамбетов продал создавшую «Ночной Дозор» и «Елки» киностудию Bazelevs

- Продолжается забастовка курьеров Яндекса

И - подробно.

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1. Французский Caesar подстрелил "царского волка"

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2. Путин рубит окно из Европы

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3. Европа готова поставлять на Украину любой мусор

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4. Байден с Зеленским занялись поиском справедливого мира

https://forum-msk.org/material/news/1...

5. Новым послом США в Москве назначена Линн Трейси

https://forum-msk.org/material/news/1...