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Московский листок

США больше не капиталистическая страна?

Опубликовано 23.12.2022 в разделе комментариев 1

сша война рф
США больше не капиталистическая страна?

Сенат Конгресса США на заседании в четверг проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.  Инициатива предполагает наделение администрации США полномочиями по изъятию активов российских бизнесменов и использованию полученных средств для оказания помощи Киеву.

***

По существу, идет потрясание основ капитализма. Это ужене вообще не капитализм, это что-то совсем другое.

Есть право собственности (чуть не написал "священное"), его можно нарушить только строго по процедуре - на этом держится устройство капиталистического государства.

А тут что? Конгресс наделят исполнительную власть правом отбирать собтвенность, минуя судебную процедуру. То есть по произволу.

Более того, собственность изымается не в следствие вины, а лишь в силу принадлежности ее владельца к определенному государству. Хотя равные с гражданами права иностранцев и лиц без гражданства прописаны в любой современной конституции, и именно конституция США является тут модельной.

В частности, Четырнадцатая поправка одновременно с отменой рабовладения в частности установила, что "Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединённых Штатов; равно как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона".

"Ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры" - это именно то и есть, причем не указывается, какое гражданство у этого лица.

А еще и лишение собственности происходит не за какое-то прегрешение перед Соединенными штатами, а только по факту "нежелательного" гражданства. И собственность эта даже не конфискуется в пользу Соединенных штатов, а передается другому государству на его усмотрение. И все это делается властью администрации.

Точно ли это все еще Америка?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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.
написал 23.12.2022 00:34
А.Б.
Ну и чего это ты строишь из себя оскорбленную невинность.
Оккупацию устроили вы по каким законам?
Разрушили все по каким законам?
Теперь платите за бардак.
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