Нетаньяху сформировал самое ультраправое правительство в истории Израиля

Вслед за Италией ультраправые пришли к власти в Израиле. Кандидат на пост премьера Биньямин Нетаньяху заявил, что он заключил соглашение о формировании (https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/israels-netanyahu-says-deal-agreed-with-far-right-to-form-govt) нового правительства с религиозными-фундаменталистами и националистами, что позволит ему вернуться к власти в качестве главы самой правой коалиции в истории Израиля.

Новое правительство сформировано по итогам состоявшихся в ноябре этого года парламентских выборов, в результате которых партия Нетаньяху «Ликуд» заняла 32 места из 120, а ещё 32 получили другие ультраправые и религиозные партии.

Таким образом, Нетаньяху в очередной раз станет премьер-министром, несмотря на то, что он уже является человеком, который дольше всех занимал этот пост в истории Израиля, а также проходит обвиняемым в антикоррупционном судебном процессе по итогом его прошлых сроков.

Среди наиболее одиозных фигур в новой коалиции СМИ отмечают (https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/israels-netanyahu-says-deal-agreed-with-far-right-to-form-govt) Итамару Бен-Гвиру, главу националистической партии «Еврейская сила», заработавшего известность своими провокационным высказываниями в адрес палестинцев. Нетаньяху обещает передать ему контроль за министерством внутренней безопасности. Кроме того, Бен-Гвир намеревается получить ещё больший контроль над полицией, приняв закон, который даст ему прямые полномочия в вопросах политики, обычно решаемых комиссаром полиции.

Другой ультраправый политик Бецалель Смотрич из партии «Религиозный сионизм» получит контроль над процессом планирования на оккупированном Западном берегу, что даст ему широкие полномочия в отношении проживающих там палестинцев и откроет возможность для увеличения количества незаконных израильских поселений на палестинской территории.

Еще один партнер Нетаньяху по коалиции Арье Дери, глава ультраортодоксальной партии ШАС, претендует на пост министра финансов, несмотря на судимость за налоговое мошенничество.

Также в коалицию вошел Ави Маоз – глава небольшой религиозной фракции, выступающей против ЛГБТК+. Он получит контроль над частью национальной системы образования Израиля и будет назначен заместителем министра, отвечающим за «еврейскую идентичность».

Ультраправое правительство становится своеобразным итогом года, отмеченного ООН (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/israel-un-experts-condemn-record-year-israeli-violence-occupied-west-bank) самым высоким уровнем насилия на оккупированном Западном берегу за более чем 10 лет: более 150 палестинцев, включая 33 ребенка были убиты израильскими войсками и около 20 израильтян погибли в столкновениях.