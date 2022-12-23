Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нетаньяху сформировал самое ультраправое правительство в истории Израиля

Опубликовано 23.12.2022 автором Антифа ру в разделе комментариев 0

израиль правые нетаньяху
Нетаньяху сформировал самое ультраправое правительство в истории Израиля

Вслед за Италией ультраправые пришли к власти в Израиле. Кандидат на пост премьера Биньямин Нетаньяху заявил, что он заключил соглашение о формировании (https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/israels-netanyahu-says-deal-agreed-with-far-right-to-form-govt) нового правительства с религиозными-фундаменталистами и националистами, что позволит ему вернуться к власти в качестве главы самой правой коалиции в истории Израиля. 

Новое правительство сформировано по итогам состоявшихся в ноябре этого года парламентских выборов, в результате которых партия Нетаньяху «Ликуд» заняла 32 места из 120, а ещё 32 получили другие ультраправые и религиозные партии. 

Таким образом, Нетаньяху в очередной раз станет премьер-министром, несмотря на то, что он уже является человеком, который дольше всех занимал этот пост в истории Израиля, а также проходит обвиняемым в антикоррупционном судебном процессе по итогом его прошлых сроков. 

Среди наиболее одиозных фигур в новой коалиции СМИ отмечают (https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/israels-netanyahu-says-deal-agreed-with-far-right-to-form-govt) Итамару Бен-Гвиру, главу националистической партии «Еврейская сила», заработавшего известность своими провокационным высказываниями в адрес палестинцев. Нетаньяху обещает передать ему контроль за министерством внутренней безопасности. Кроме того, Бен-Гвир намеревается получить ещё больший контроль над полицией, приняв закон, который даст ему прямые полномочия в вопросах политики, обычно решаемых комиссаром полиции. 

Другой ультраправый политик Бецалель Смотрич из партии «Религиозный сионизм» получит контроль над процессом планирования на оккупированном Западном берегу, что даст ему широкие полномочия в отношении проживающих там палестинцев и откроет возможность для увеличения количества незаконных израильских поселений на палестинской территории. 

Еще один партнер Нетаньяху по коалиции Арье Дери, глава ультраортодоксальной партии ШАС, претендует на пост министра финансов, несмотря на судимость за налоговое мошенничество. 

Также в коалицию вошел Ави Маоз – глава небольшой религиозной фракции, выступающей против ЛГБТК+. Он получит контроль над частью национальной системы образования Израиля и будет назначен заместителем министра, отвечающим за «еврейскую идентичность». 

Ультраправое правительство становится своеобразным итогом года, отмеченного ООН (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/israel-un-experts-condemn-record-year-israeli-violence-occupied-west-bank) самым высоким уровнем насилия на оккупированном Западном берегу за более чем 10 лет: более 150 палестинцев, включая 33 ребенка были убиты израильскими войсками и около 20 израильтян погибли в столкновениях.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Продолжается забастовка курьеров Яндекса
Продолжается забастовка курьеров Яндекса
22.12.2022
Рабочий союз курьеров: борьба продолжается
Рабочий союз курьеров: борьба продолжается
22.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нетаньяху сформировал самое ультраправое правительство в истории Израиля (0)
США больше не капиталистическая страна? (1)
Продолжается забастовка курьеров Яндекса (0)
Новым послом США в Москве назначена Линн Трейси (3)
Байден с Зеленским занялись поиском справедливого мира (14)
Европа готова поставлять на Украину любой мусор (7)
Французский Caesar подстрелил "царского волка" (6)
Рабочий союз курьеров: борьба продолжается (0)
Путин рубит окно из Европы (14)
Внешняя политика России (29)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss