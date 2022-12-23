Отечественный двигатель не подходит для "Суперджета"

Разрабатываемый российский авиационный двигатель ПД-8 не планируется ставить на уже выпущенные лайнеры Sukhoi Superjet 100, поскольку процесс замены слишком сложен и требует значительных финансовых затрат, рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, самолеты продолжат летать с двигателем SaM146, совместной разработкой российского НПО «Сатурн» и французского концерна Safran, без ее участия производство и полноценное обслуживание агрегатов невозможно, признал Мантуров. А Safran полностью оборвал контакты с российскими партнерами.

В настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют порядка 150 лайнеров SSJ 100. Министр предположил, что отечественным компаниям удастся найти способ продления ресурса имеющегося парка таких самолетов. Что случится с лайнерами после выхода двигателей из строя, он не уточнил.

Однако с 2024 года, напомнил Мантуров, должен начаться выпуск новой версии Superjet — SSJ New — с максимальным уровнем локализации основных систем и агрегатов. Модель пока не сертифицирована, ее испытания продолжаются.

Тут и комментировать нечего. Еще четверть века назад Сергей Глазьев выпустил доклад, согласно которому замена самолетов отечественного производства на бывшие в употреблении импортные машины рано или поздно приведет российскую авиацию к катастрофе. Я имел отношение к этому докладу и публиковал его, поэтому помню.

А кому и тогда не надо было, благополучно забыли.

А.Б.