В России взлетели цены на автозапчасти

С 19 марта по 19 декабря детали подорожали в среднем на 27,7 процента, пишет Autonews.ru со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. По ряду ушедших из России брендов рост цен составил сразу 50-60 процентов.

Наиболее популярные и редкие наименования покинувших Россию марок — например, детали кузова автомобиля: двери, капоты, бамперы, крылья, а также оптика и лобовые стекла — подорожали на 60-70 процентов. По словам экспертов, для этих деталей нет аналогов, а поставку такой оригинальной продукции по параллельному импорту наладить достаточно сложно.

Однако, подорожали запчасти и от отечественной Ladы — в среднем детали для этих автомобилей прибавили в цене 10-12 процентов. Подорожали не только запчасти, но и лакокрасочные материалы и услуги автосервиса — примерно на 10-15 процентов. Не иначе как мастера тоже импортные, из Узбекистана и Армении...

Наверно, скоро все пересядем на "Москвичи" с китайским акцентом. Но, боюсь, сразу на всех не хватит.

У меня вот в багажнике лежат новые сцепления для "Фольксвагена", в запас. Родные уже 200 тысяч прошли... А крылья и капот, помятые эвакуатором, заменить уже не получается, так и езжу на битой машине. Благо, недалеко, до поликлиники и обратно.

А.Б.