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Московский листок

Минпросвещения заявило о дефиците учителей русского языка и истории

Опубликовано 23.12.2022 в разделе комментариев 0

школа учитель
Минпросвещения заявило о дефиците учителей русского языка и истории

в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

О нехватке педагогов определенных специальностей на новых территориях, присоединенных к РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Если по общему количеству брать, то дефицита учителей нет. Но если брать с точки зрения предметов, то — да, (это) история, русский язык», — приводит слова министра «Интерфакс».

Чтобы исправить ситуацию, чиновники подготовили программу развития педагогического образования.

Ну это как всегда: есть проблема - мы подготовим план или программу, запросим финансирование и будем считать, что проблема решена.

Я очень хорошо помню осень 2014 года, когда учебный год на Донбассе не начался 1 сентября. Как-то сразу на это обратил внимание Николай Московченко - а почему дети не в школе?

Школы оказались не готовы, а главное - не было учебников. И вот мы с Московченко - к Мозговому, тот сразу проникся, как-никак институт культуры человек закончил, написали бумагу и погнали в Москву. Там столичный министр Исаак Калина, которого принято ругать за скверный характер, вошел в курс дела моментально и распорядился выдать комплекты учебных пособий на каждого учащегося в республике. Дальше доставка в воюющую республику, на российской границе непременная мзда за каждую фуру - и вот дети уже учатся по российским учебным программам. Сегодня эти дети уже подросли, и им не нужно объяснять некоторые вещи, известные в России каждому школьнику.

Сейчас с учебниками наладилось, а вот с учителями - проблема.

Так наберите же добровольцев! Они не только в армии нужны. Только не забывайте, что после Отечественной войны на новых территориях "герои УПА" убивали учительниц наравне с военными и партийными работниками. Охранять надо учителей.

А.Б.



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