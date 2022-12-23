Здравствуйте! Дело к Новому году, но настроение что-то не новогоднее... Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Мировой суд закрыл уголовное дело бывшего депутата-единоросса Сергея Мамонтова, который на своем автомобиле наехал на шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Мамонтов свернул во двор многоквартирного дома, где наехал на мальчика, который упал под бампер иномарки. «Водитель не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу»,— указывается материалах дела. «Постановлением судьи от 23 декабря Мамонтов освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон»,— сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в Новосибирской области. У нас теперь уголовные дела прекращают за примирением сторон? Какая у нас хорошая, добрая страна!

Ладно, теперь о новостях, кратко.

- Турпоток россиян за границу сократился почти на 60%

- Сокращение добычи нефти в РФ может составить 500-700 тысяч баррелей в сутки

- Ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 2 января

- В ДНР три мирных жителя погибли при обстрелах за сутки

- Жена Рогозина Татьяна опровергла сообщения о тяжелой контузии - он там еще и с женой жил... Надеюсь, с собакой тоже все в порядке?

И - подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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4. В России взлетели цены на автозапчасти https://forum-msk.org/material/news/1...

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