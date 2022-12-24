Курьерская забастовка. Позади три дня.

22 декабря 2022 года прошёл третий день забастовки курьеров. Менеджмент Яндекс. Еды пытается выйти из ситуации. Курьеров вызванивают лично, уговаривают выйти на работу. Часть заказов передают в параллельные сервисы доставки. Однако, судя по собственным картам Яндекса, разрулить ситуацию и обеспечить нормальную работу доставки не удаётся.

Рабочий Союз Курьеров призывает курьеров параллельных структур «проявить братскую солидарность трудящихся с курьерами Яндекса и Деливери и бастовать в том случае, если Вам назначают заказ от Яндекса!»

Напоминаем, забастовка вызвана тем, что Яндекс.еда в одностороннем порядке и уменьшил зарплату (снизил тариф со 110 до 70) и ухудшил условия труда (увеличил зону доставки). Также курьеры возмущены полным бесправием. Их могут штрафовать за что угодно. Возврат клиентом заказа за опоздание, вызванного не действиями курьера, а действиями пункта выдачи заказа — а никого не волнует. Штраф и всё. Службы, которая занималась бы разбором справедливости наложенных взысканий – нет!

И, наконец, курьеры требуют заключения Трудового договора (чтобы быть защищёнными от подобного самодурства).

Отметим, что Яндекс распространяет, особенно активно с началом забастовки, информацию о том, как хорошо курьеры живут на трёхзначную зарплату. В реальности — наиболее частый доход курьера составляет от 25 до 60 тысяч. И за эти деньги нужно ездить на велосипеде по 12 часов. Наезжая, по любой погоде, от 60 до 120 км.